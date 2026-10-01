Elecciones Municipales: Hasta hoy a las 23:59 se puede hacer propaganda electoral

El cronograma electoral de las elecciones municipales establece que este jueves 1 de octubre a las 23:59, finaliza el periodo de propaganda electoral pagada.

Igualmente, también finaliza el periodo para la difusión de propaganda electoral gratuita en los medios de comunicación.

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Es decir, después de ese horario la difusión de propaganda electoral queda totalmente prohibida tanto en emisoras radiales como en canales de televisión y prensa escrita.

Sin concentraciones políticas

La veda electoral comprende también las concentraciones públicas, la distribución de afiches y la difusión de mensajes proselitistas por medios digitales o tradicionales.

La Justicia Electoral recordó que el incumplimiento de estas disposiciones tiene sanciones que no solo consisten en el retiro de la propaganda, sino también en multas e incluso la detención o prisión de las personas que no cumplan con las disposiciones legales.

La aplicación corresponde a las fiscalías electorales, coordinadas por la agente fiscal Sandra Ledesma, y a los juzgados pertinentes de cada circunscripción.

Por otro lado, también queda prohibida la aglomeración de personas o la aglomeración de grupos en un radio de 200 metros de los locales electorales.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral recuerda también que la cédula de identidad física, vigente o vencida, es el documento a tener en cuenta para ejercer el voto.

Asimismo, los electores pueden consultar su local de votación, número de mesa y orden dentro del padrón, ingresando al siguiente enlace: https://padron.tsje.gov.py.