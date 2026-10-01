Política
01 de octubre de 2026 a la - 10:43

Elecciones Municipales: Hasta hoy a las 23:59 se puede hacer propaganda electoral

Persona con credencial electoral en mano, manipulando documentos en un entorno de capacitación electoral con pantalla informativa al fondo.
Las elecciones municipales están pactadas para el próximo 4 de octubre.

Los diferentes candidatos tienen tiempo hasta las 23:59 para hacer su propaganda electoral. Luego de ese periodo ya está completamente prohibido, conforme al artículo 290 de la Ley N.º 7135/23 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

Por ABC Color
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El cronograma electoral de las elecciones municipales establece que este jueves 1 de octubre a las 23:59, finaliza el periodo de propaganda electoral pagada.

Igualmente, también finaliza el periodo para la difusión de propaganda electoral gratuita en los medios de comunicación.

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Es decir, después de ese horario la difusión de propaganda electoral queda totalmente prohibida tanto en emisoras radiales como en canales de televisión y prensa escrita.

Sin concentraciones políticas

La veda electoral comprende también las concentraciones públicas, la distribución de afiches y la difusión de mensajes proselitistas por medios digitales o tradicionales.

Elecciones Municipales

La Justicia Electoral recordó que el incumplimiento de estas disposiciones tiene sanciones que no solo consisten en el retiro de la propaganda, sino también en multas e incluso la detención o prisión de las personas que no cumplan con las disposiciones legales.

La aplicación corresponde a las fiscalías electorales, coordinadas por la agente fiscal Sandra Ledesma, y a los juzgados pertinentes de cada circunscripción.

Por otro lado, también queda prohibida la aglomeración de personas o la aglomeración de grupos en un radio de 200 metros de los locales electorales.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral recuerda también que la cédula de identidad física, vigente o vencida, es el documento a tener en cuenta para ejercer el voto.

Asimismo, los electores pueden consultar su local de votación, número de mesa y orden dentro del padrón, ingresando al siguiente enlace: https://padron.tsje.gov.py.