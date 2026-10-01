Mons. López pide votar con conciencia y no permitir que “al final gane el dinero”

A pocos días de las elecciones municipales 2026 previstas para este domingo 4 de octubre, el obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con responsabilidad y conciencia.

Advirtió que la decisión no debe estar condicionada por el dinero y pidió a los futuros intendentes y concejales priorizar el bien común por encima de los intereses particulares.

El religioso calificó las elecciones municipales como “una gran oportunidad”, debido a que la decisión queda en manos de cada ciudadano. Señaló que votar no solo constituye un derecho, sino también una obligación.

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“Creo que es uno de los pocos días en que la decisión está en manos de cada uno de nosotros, en manos de la ciudadanía, para elegir a una autoridad que pueda hacer un buen trabajo por la comunidad”, expresó.

Mons. López afirmó que los ciudadanos no deben desaprovechar la posibilidad de participar en la elección de las autoridades municipales.

En ese sentido, señaló que los cristianos tienen, además, un compromiso con su conciencia y con Dios al momento de tomar una decisión electoral.

“Nosotros, en primer lugar, tenemos la obligación de ser ciudadanos, pero yo siempre digo también que los cristianos tenemos esa doble obligación de ser ciudadanos ejemplares”, manifestó.

“No podemos permitir que al final gane el dinero”

Monseñor López también cuestionó la compra de votos y pidió a los ciudadanos no permitir que el dinero influya en su decisión electoral.

“Si nosotros ejerciéramos muy bien nuestra conciencia de ciudadanía, no podemos permitir que al final gane el dinero”, afirmó.

López sostuvo que aceptar dinero a cambio del voto también compromete la dignidad y la conciencia de la persona.

“No puede ser que, al final, el dinero nos haga mover, si es así, ¿dónde quedaría nuestra dignidad, nuestra conciencia como persona?”, expresó.

El obispo también reflexionó sobre la responsabilidad de los electores y cuestionó que se critique a quienes compran títulos cuando una persona también está dispuesta a actuar por dinero.

“Al final, ¿qué es lo que nosotros criticamos con estos títulos que se compran? Si es la misma situación también. Si yo actuara por dinero para ir a votar, ¿qué sería yo? Parecería que yo mismo estaría haciendo lo mismo”, señaló.

“En la elección municipal ya nos conocemos todos”

Al referirse particularmente a las elecciones municipales, López destacó que los electores tienen la posibilidad de conocer de cerca a los candidatos, sus trayectorias y sus intenciones.

“En un pueblito nos conocemos todos y conocemos muy bien su trayectoria, su verdadero propósito, qué es lo que busca y cómo puede sacar adelante a la comunidad o a la ciudad. Por eso tenemos que hacer una buena elección y no ir simplemente a votar por votar”, expresó.

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Para el obispo, los municipios necesitan avanzar y no permanecer durante años en las mismas condiciones.

“Nosotros, como pueblo, necesitamos avanzar. No podemos seguir siempre en lo mismo. Vas a un pueblo y te encontrás con que, 20 años después, sigue en la misma situación”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo depende de las autoridades, pero también de la responsabilidad con la que los ciudadanos ejercen su derecho al voto.

Pide a las nuevas autoridades priorizar el bien común

Finalmente, monseñor López dirigió un mensaje a quienes resulten electos como intendentes y concejales en los diferentes municipios.

“Estamos en el ‘Año del bien común’, y ahí está todo el mensaje. Una autoridad electa, bueno, se pone siempre primero el distrito, se pone primero siempre la ciudad y después las cosas particulares”, afirmó.