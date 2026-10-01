Oposición insta a votar “a conciencia” en las municipales de Ayolas

El presidente del Comité del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de Ayolas, Remigio Vega (PLRA – Nuevo Liberalismo), señaló que los comicios representan una oportunidad para que los habitantes decidan entre la continuidad del sector oficialista o una alternativa de cambio. El discurso lo realizó en el marco de la etapa final de la campaña política con miras a las elecciones municipales 2026, previstas para el 4 de octubre.

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Vega aseguró que el descontento de la población con la gestión de la actual administración municipal es palpable en las calles. Criticó la falta de respuestas en sectores prioritarios como la generación de empleo, la atención en salud pública y la seguridad, y acusó al oficialismo de haber traído “miseria” durante los períodos de gobierno colorado.

Estiman participación del 75%

Respecto a la concurrencia a las urnas, el dirigente político señaló que se proyecta una participación ciudadana de alrededor del 75%. Explicó que la abstención o la ausencia de un margen mayor se debe principalmente al continuo éxodo de jóvenes que se ven obligados a migrar a otros países, como Argentina o España, ante la falta de oportunidades de trabajo y estudio en la zona.

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El “poder de un día”

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda masivamente a sufragar, sin presiones ni condicionamientos prebendarios.

“Ese día del voto, el ciudadano común recupera el poder”, enfatizaron, recordando que la decisión que se tome en el cuarto oscuro marcará el rumbo y el progreso de los próximos cinco años en materia de salud, educación y desarrollo para la ciudad de Ayolas.