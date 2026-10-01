¿Quiénes son los 13 senadores que dejaron sin quórum la sesión para revisar el “apriete” a la Corte?

La secuencia de la sesión permite identificar a 13 senadores que estaban presentes cuando había 32 legisladores en sala y que posteriormente ya no estaban cuando el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) pidió reconsiderar el proyecto.

De los 13, 12 pertenecen al cartismo y el otro es el senador Ramón Retamozo (ANR, Añetete).

La declaración había sido aprobada horas antes, en menos de un minuto y sin debate, con votos de legisladores de diferentes bancadas. El documento expresa preocupación por la demora de la Sala Penal de la Corte en resolver una recusación dentro de una causa judicial concreta.

¿Quiénes son los 13 senadores que ya no estaban?

La lista es la siguiente:

Óscar Salomón

Ramón Retamozo

Antonio Barrios

Carlos Núñez Agüero

Derlis Maidana

Guadalupe Aveiro

Gustavo Leite

Juan Carlos Galaverna

Lizarella Valiente

Natalicio Chase

Patrick Kemper

Pedro Díaz Verón

Zenaida Delgado

Todos ellos aparecen entre los presentes cuando el pleno contaba con 32 senadores durante el tratamiento de la reforma de la Ley de la Policía Nacional.

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Posteriormente, cuando Filizzola planteó la reconsideración del punto, la sala quedó con 19 senadores presentes, según el registro visual de la sesión. Se necesitaban cuatro legisladores más para alcanzar el quórum.

¿Qué había ocurrido antes?

A las 13:02:49, el Senado contaba con 32 presentes durante la votación del proyecto que modifica varios artículos de la Ley N° 7280/2024, de reforma y modernización de la Policía Nacional.

Antes de esa votación, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) había pedido dejar constancia de que quería reconsiderar su voto sobre la declaración relacionada con la Corte.

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Nakayama cuestionó que el Senado interviniera en un asunto correspondiente al Poder Judicial. “Yo realmente no creo que nosotros debamos de entrometernos en otros poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial”.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, continuó con el tratamiento del proyecto de reforma policial.

El momento en que se quedó sin quórum

Aproximadamente a las 13:05, el senador Rafael Filizzola (PDP) planteó formalmente la reconsideración de la declaración aprobada contra la Corte.

Filizzola argumentó que el Senado debía revisar su decisión porque, a su criterio, el pronunciamiento podía entrar en conflicto con el artículo 248 de la Constitución Nacional, que establece la independencia del Poder Judicial y prohíbe a los integrantes de otros poderes intervenir de cualquier modo en los juicios.

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Pero para votar la reconsideración ya no estaban los 32 senadores que habían participado momentos antes. Doce cartistas y el aliado Ramón Retamozo habían abandonado la sala.

El resultado fue que la Cámara Alta quedó con 19 presentes, por debajo del quórum requerido, y la reconsideración no pudo ser votada.

¿Qué decía la declaración contra la Corte?

El proyecto aprobado expresa la “preocupación” del Senado por la demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en resolver una recusación dentro del caso conocido como Banco Atlas–Conmebol.

El documento intenta dejar a salvo la independencia judicial y señala que la declaración no pretende determinar cómo debe resolver la Corte ni influir en el sentido de su decisión.

Sin embargo, el artículo 248 de la Constitución establece que los integrantes de otros poderes no pueden arrogarse atribuciones judiciales, paralizar procesos existentes ni “intervenir de cualquier modo en los juicios”.

Ese fue precisamente el argumento utilizado por Filizzola para pedir que el Senado reconsiderara su decisión.

Una reconsideración que quedó pendiente

La falta de quórum impidió conocer si el Senado finalmente iba a mantener o revisar la declaración aprobada contra la Corte.

Filizzola y el senador Ever Villalba (PLRA) anunciaron que impulsarán la derogación del proyecto de declaración.