Senador Villalba pide a cada ciudadano cuidar votos: citó las ciudades que ganaría la oposición

Este domingo se realizan las elecciones municipales 2026 en los 263 municipios del país, en las que el Partido Colorado presenta candidatos en la totalidad de los mismos.

Por su parte, la oposición presenta candidatos con 214 alianzas electorales locales y otros 31 partidos minoritarios para las elecciones.

Ever Villalba, senador del PLRA, que integra la mayoría de estas alianzas y que también presenta candidatos por su cuenta, hizo un llamado al control ciudadano aparte de los agentes electorales que establece el código electoral, como los veedores y apoderados.

“Le pedimos a cada ciudadano, a cada ciudadana que desde que presentan su cédula hagan el control electoral. Controlen que los boletines ya no presenten marcas visibles de haber sido usados. Después, controlen cuando pasan por la máquina de votación, cuando imprimen vuelvan a acercar a la máquina de votación para chequear de que su voto está grabado y, finalmente, lo más importante, en el momento del escrutinio, con el celular encendido, empezar a grabar todo el proceso de escrutinio porque debe ser público y fiscalizado”, refirió.

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“Cuidar voto a voto es clave”

Insistió en que “cuidar voto a voto es clave”, porque en estas elecciones municipales se van a dar resultados importantes y contundentes en favor de la oposición como reacción a este modelo que está matando, expulsando y hambreando al ciudadano.

“Es la reacción que se va a dar en las urnas, un voto castigo, si se quiere decir, un voto que reacciona y grita ante el abandono que tiene el Estado”, sostuvo.

Consultado sobre el financiamiento por parte del oficialismo y la cantidad de recursos económicos que invertirá para mantenerse en el poder, dijo que no van a poder torcer la voluntad del pueblo, porque se va a evitar el voto asistido, como también pidió evitar que la gente entre acompañada en los cuartos oscuros y reiteró que el voto debe realizarse de manera autónoma, en soledad, de manera individual y que el voto es secreto.

Respecto a los cuestionamientos a las máquinas de votación y ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de acceder al código fuente público, dijo que sigue desconfiando y denunció que el TSJE sigue dando opacidad a todo este proceso, por lo que pidió a las autoridades “bajarse de su arasa mata” y abran todas las puertas a fin de disipar todas las dudas.

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“No podemos nosotros ir a elecciones con dudas. No es en contra de la justicia, no es en contra del modelo de votación, es en contra de estas máquinas y estas empresas cuyas sospechas ya vienen de otros países”, afirmó.

Las ciudades donde la oposición va a ganar, según Villalba

Al preguntarle sobre cuales serías las ciudades donde la oposición podría ganar, respondió: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Guairá, Caaguazú, San Ignacio, San Juan Misiones, entre otras muchas cabeceras departamentales y municipios importantes.