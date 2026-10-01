Elecciones Municipales: “Sin planilleros ni privilegiados” promete liberal en Asunción

Exprecandidato a senador y aspirante a concejal por Asunción Luis Fretes (Lista 2, opción 21) durante la campaña electoral había hecho fuertes críticas contra la Justicia Electoral por no transparentar el funcionamiento de las máquinas de votación y advirtió un saqueo tipo “Triple Alianza” si gana Camilo Pérez (ANR, HC).

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¿Quién es Luis Fretes y qué propone para la Junta Municipal de Asunción?

En un comunicado de compromisos a la ciudadanía, dijo que de ser electo como miembro de la Junta Municipal buscará crear mecanismos permanentes para que los vecinos participen en las decisiones que afectan sus barrios y la ciudad, con métodos como las audiencias públicas y consultas ciudadanas en el diseño y la definición de prioridades.

Igualmente, abogó por adoptar tributos más equitativos e incentivos para nuevas construcciones de impacto social, negocios e industrias que generen empleo.

Asimismo, habló de instalar en la Comuna un sistema periódico de rendición de cuentas en los barrios, donde los responsables municipales informen qué se hizo, qué falta y cuándo será realizado.

Dijo además que el Municipio debe orientarse al servicio de los vecinos, así como ordenar la administración, modernizar la gestión y dignificar al servidor municipal, “sin planilleros ni privilegiados”.

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Control del gasto público, presupuesto abierto y fin a las privilegias

“El ciudadano debe saber cuánto recauda la Municipalidad, cuánto gasta, dónde invierte y qué resultados obtiene. Promover un presupuesto abierto, comprensible y con participación ciudadana en la definición de prioridades de las inversiones”, aseveró.

Propuso además crear mecanismos para que los ciudadanos puedan acompañar y controlar las obras y servicios municipales de su comunidad, con acceso a la información necesaria y publicación de sus avances.

En otro punto, planteó colaborar en la formación para el empleo, el emprendimiento, la tecnología y las nuevas oportunidades de la economía. Impulsar Centros Municipales de Arte y Capacitación gratuitos o de costo mínimo, presentes en los barrios y conectados con universidades, institutos técnicos y el sector productivo, cultural, artístico y deportivo.

Propuestas de desarrollo económico, incentivos tributarios y capacitación

Dijo además que buscará facilitar inversiones, apoyar a emprendedores, fortalecer el comercio, el turismo y las industrias creativas, así como promover la innovación y la economía tecnológica. Construir, con participación ciudadana, una visión de largo plazo para el desarrollo urbano y social: movilidad, vivienda, espacios públicos, infraestructura, ambiente, patrimonio y recuperación del Centro Histórico.

Constituir una nueva Organización Metropolitana para trabajar con los municipios vecinos y resolver problemas comunes de residuos, transporte, desagües e infraestructuras, entre otros. Integrar una Agencia Municipal de Internacionalización para proyectar a Asunción hacia las redes mundiales de ciudades, y para atraer cooperación internacional, inversiones, turismo, conocimiento, tecnología e innovación.

Planificación urbana y agenda a largo plazo para los 500 años de Asunción

Garantizar que la información municipal sea pública, accesible y comprensible.

La ciudadanía debe poder conocer, seguir y evaluar las decisiones, proyectos, gastos y resultados de su gobierno local.

Finalmente, habló de construir una agenda de largo plazo hacia los 500 años de Asunción, con participación de ciudadanos, barrios, universidades, empresas, organizaciones sociales y autoridades.