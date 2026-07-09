Asunción: Advierten de saqueo tipo “Triple Alianza” si gana Camilo Pérez

En el marco de los 139 años de fundación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el politólogo Luis Antonio Fretes Carreras, aspirante a la concejalía de Asunción, manifestó que la capital atraviesa uno de los peores momentos de su historia y advirtió que la victoria de Camilo Pérez (ANR, HC) sería comparable con el saqueo iniciado en enero de 1869 por las tropas del Imperio del Brasil.

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“Sin embargo, nuestra ciudad ya conoció tiempos peores. En 1869 sufrió el saqueo despiadado de las tropas de la Triple Alianza. Esa tragedia nos recuerda que ninguna ciudad está a salvo cuando cae en manos de quienes la destruyen y existe el peligro que se repita en 2026 por Camilo Pérez y sus saqueadores de siempre”, aseveró.

Remarcó que las próximas elecciones municipales serán decisivas para el futuro de la capital y que se librará una batalla democrática para recuperar una ciudad “que durante demasiado tiempo ha sufrido el deterioro institucional, el abandono y la pérdida de oportunidades”.

Sostuvo que al conmemorar el 139.º aniversario de la fundación del PLRA, ex Centro Democrático, los liberales tienen el deber de defender a la “Madre de Ciudades”.

Recuperar el respeto de los vecinos

Sostuvo que por ello se unen “con otros asuncenos para recuperar el respeto por los vecinos, mejorar la calidad de vida y devolver a sus calles el impulso del desarrollo cultural, social y económico de esta Capital”.

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Recalcó que este aniversario del PLRA encuentra a la agrupación con una nueva conducción y el enorme desafío de dar vuelta a las páginas de tantos años de desencuentros y fracasos.

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Indicó por ello que desde su movimiento interno, Liberalismo Democrático (LIDERA), expresan el compromiso de superar la “simulación opositora” y la confrontación permanente, los discursos violentos, racistas, excluyentes y las acusaciones que solo deterioran la democracia.

Que el PLRA lidere la Unión nacional

“Frente a esa realidad, proponemos que el PLRA debe asumir el liderazgo de Unión Nacional para reconstruir el respeto entre los ciudadanos, promover la tolerancia, valorar la diversidad y defender el derecho de cada persona a vivir con dignidad, sin privilegios ni discriminaciones”, afirmó.

Instó a que el próximo año, al cumplir el PLRA 140 años, se festeje siendo gobierno municipal y devolviendo al asunceno el orgullo de vivir en la capital.