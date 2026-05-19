¿Fraude low cost? Las alarmantes debilidades de las máquinas de votación, según experto

A semanas de las elecciones internas de junio, la fiabilidad del sistema de sufragio digital vuelve a ser centro del debate. El ingeniero Luis Benítez, especialista en informática, lanzó duras críticas contra el optimismo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y aseguró que las máquinas de votación presentan serias falencias de ciberseguridad.

“No es conveniente, así como se está haciendo, la utilización de estas máquinas. Planteamos que si se van a utilizar, tiene que cambiarse parte del procedimiento”, sostuvo.

Añadió que la mayoría de los argumentos a favor de estos equipos respondan a motivaciones políticas y no a criterios técnicos.

Ante este escenario, Benítez adelantó que un equipo de especialistas busca adquirir de forma independiente una de estas máquinas para auditarla a fondo y demostrar sus “diferentes vulnerabilidades”.

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El mito de las “impresoras bobas”: ¿tienen disco duro y RAM?

Uno de los puntos más críticos señalados por el experto es la contradicción en el discurso oficial del TSJE respecto al hardware utilizado. Según Benítez, las autoridades vendieron a la ciudadanía “medias verdades” que no resisten un análisis técnico riguroso.

“A la ciudadanía se le está mintiendo”, afirmó al referirse a las especificaciones técnicas de los procesadores y componentes licitados. Explicó que inicialmente el TSJE sostenía que los equipos no funcionaban como computadoras, sino como simples “impresoras bobas”, lo cual refirió que no es real.

“Efectivamente, son dos computadoras que tienen en uno, lo que hace aún más complejo el tema del análisis”, sostuvo.

Máquinas tienen almacenamiento interno

Además, desmintió la versión oficial que negaba la existencia de almacenamiento interno en las máquinas alquiladas.

“Mintieron al decir que no tiene RAM (Memoria de Acceso Aleatorio), que no tiene disco duro. Esas computadoras tienen RAM y ROM (Memoria de Solo Lectura). O sea, hay preprogramación en las computadoras. Es ahí, en esos programas donde se cuenta el contenido, donde hay que meterle foco”, declaró Benítez.

Para el ingeniero, resulta necesario realizar una auditoría externa para verificar cómo se carga, se manipula y se resguarda el disco duro de cada terminal antes de los comicios.

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Hackeo centralizado: alerta por manipulación de votos a bajo costo

El informático advirtió que el riesgo de una manipulación digital es real y que no se requiere de una infraestructura millonaria ni de un ejército de ciberdelincuentes para vulnerar la soberanía popular. Explicó que un solo actor con acceso podría modificar el código que procesa y suma los votos.

“El esquema por el cual se encripta ni siquiera está auditado o refrendado, o por lo menos no mostraron eso durante la auditoría. Por ende, la generación de certificados puede ser libre”, cuestionó.

Añadió que, si bien cada local electoral genera su firma, el TSJE no ha querido mostrar el esquema de certificación de firmas, abriendo la ventana a la creación de un sistema paralelo que viola la propia Ley de Firma Digital local.

Con US$ 80 se podría manipular el sistema electoral

Lo más alarmante, según Benítez, es la centralización del peligro, pues indicó que un atacante no necesita vulnerar los más de 1.000 locales de votación en todo el país, sino únicamente el nodo central del TSJE en Asunción.

“Es solamente tener conocimiento, el esquema no va a salir más de US$ 80”, alertó respecto al bajo costo económico que tendría manipular el sistema de transmisión o conteo.

“Privatización del sistema electoral” y falta de controles

Para el especialista, el sistema actual descansa sobre una “confianza ciega” en el control mutuo de los partidos en las mesas, un mecanismo que considera obsoleto y propenso al error si el soporte tecnológico no es transparente.

Acusó, además, que los procedimientos del TSJE no están diseñados para un control efectivo posterior y que resulta imposible realizar una auditoría de resultados una vez cerradas las urnas.

“No es necesario tocar las 1.200 bocas, solamente un porcentaje ínfimo para manipular las elecciones”, aseveró, insistiendo en que el TSJE debe modificar sus protocolos de control y sancionar a las mesas que no cumplan las reglas.

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Cuestionamientos contra director de TIC del TSJE

Benítez apuntó de forma directa contra Fausto Von Streber, director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del TSJE.

“Ninguno de los pliegos que él aprobó tienen sustento técnico porque no hay ningún estándar para medir lo que se está comprando o alquilando. Acá estamos a lo que la empresa quiere, estamos privatizando el sistema electoral y la empresa es la que decide cómo proteger tu derecho y cuándo no”, fustigó.

Inclusive, cuestionó la idoneidad del funcionario en el área al apuntar que no cuenta con título académico.

Oposición exige auditoría urgente para las internas

Dirigentes y movimientos internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), liderados por el senador Ever Villalba, alertaron sobre la falta de garantías en el proceso electoral interno previsto para el 7 de junio.

Los sectores internos solicitarán de manera urgente la convocatoria del Directorio partidario y del Tribunal Electoral Independiente (TEI), con el objetivo de exigir una auditoría integral a las máquinas de votación, la apertura del denominado “sobre 4” y un mayor control técnico y operativo de las facciones internas para garantizar la transparencia de los comicios.