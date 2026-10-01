Voto asistido o inducido: apoderado del PLRA pide garantizar y resguardar la voluntad popular

El miércoles último, durante la presentación de su Comando de Vigilancia de votos, apoderados del Partido Colorado, encabezados por Eduardo González, Magnolia Mendoza y Wildo Almirón, anunciaron públicamente que la agrupación no respetará la reglamentación de la Justicia Electoral y del Ministerio Público sobre el voto “asistido” y las prohibiciones contra el voto “inducido”.

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¿Qué argumenta el Partido Colorado para no acatar la reglamentación electoral?

El argumento expuesto por la dirigencia colorada es que dicha reglamentación constituye un atropello y que la misma no se encuentra plasmada en ninguna ley vigente.

Ante estas declaraciones, el secretario general del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cristian González, instó a los apoderados de su organización política a hacer respetar “con fuerza” la legislación electoral.

¿Cómo deben actuar los apoderados, jueces y fiscales según el PLRA?

En un video difundido a través de sus redes sociales y los canales oficiales del PLRA, González se dirigió a los apoderados distritales, de locales de votación, miembros de mesa y veedores para exigir el cumplimiento estricto de la norma. “En estas elecciones nosotros vamos a hacer respetar la ley, vamos a hacer que el ciudadano vote libremente. Apoderados del Partido Colorado públicamente incitan a la violación de la ley, a cometer delitos electorales”, acusó.

“A ellos les digo, como decía Manuel Gondra, somos la razón, la justicia, somos el derecho, pero cuando nos obligan también somos la fuerza”, advirtió.

En contexto, Manuel Gondra fue un destacado intelectual y presidente de la República del Paraguay en dos oportunidades, ambas de corta duración (1910-1911 y 1920-1921). Sus mandatos concluyeron de forma trunca debido a crisis políticas y asonadas militares: el ascenso de Albino Jara en su primer periodo y el preludio de la Guerra Civil de 1922 en el segundo.

González dirigió además un categórico mensaje a los jueces y fiscales electorales designados para la jornada del 4 de octubre. “Espero y la ciudadanía espera que hagan respetar la ley y no se sometan a aquellos que se han burlado de ustedes al nombrar a un ignorante como Hernán Rivas como el juez de jueces”, aseveró.