Análisis electoral: ¿Qué se juega en las municipales? El despertar de las nuevas generaciones

En diálogo con ABC, el catedrático Orué Pozzo señaló que el elemento central en disputa es la expectativa de transformación. “Hasta la propia hegemonía del Partido Colorado habla de un cambio en Asunción para votar a sus candidatos, algo absurdo, pero que es un potente instrumento político que moviliza a personas”, señaló.

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Para Orué, esa expectativa debe afianzarse en núcleos urbanos clave como Ciudad del Este, Asunción y otras grandes ciudades. “En esos macro espacios sociales, el municipio continúa siendo un espacio de ejercicio de lo comunitario, de las experiencias comunes. Y es ahí donde reside la esperanza”, expresó, definiendo este concepto como un modelo de resiliencia social.

¿Cómo influye el autoritarismo regional en los procesos electorales?

En el plano latinoamericano, el analista advirtió sobre la consolidación de proyectos autoritarios que amenazan libertades básicas que se consideraban consolidadas, emulando dinámicas de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980.

En el ámbito local, recordó que la caída del stronismo trajo un impulso democrático que hoy se debilita progresivamente debido a controles políticos, presiones judiciales y raptos de autoritarismo.

¿Dónde están los jóvenes que pueden definir el cambio político?

Respecto al electorado no alineado a las estructuras tradicionales, Orué Pozzo remarcó que la mayoría de los votantes son menores de 30 años. “Y estos jóvenes están cada vez más alejados de las estructuras partidarias, por no decirlo, totalmente distantes”, argumentó, al tiempo de señalar que se expresan mediante lenguajes artísticos y rupturas al margen de lo institucional.

“¿Uno se preguntaría, dónde están o adónde fueron los jóvenes del Marzo Paraguayo? ¿Dónde están los jóvenes de UNA no te calles? Están ahí, esperando, pero también expresando sus deseos y esperanzas. Tal vez no los entendamos. Pero son reales y están ahí”, aseveró.

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Finalmente, instó a las nuevas generaciones a involucrarse activamente en la vida pública si consideran que la política actual está agotada. “Tal vez esa sea la esperanza que buscamos, finalmente. Este sería el camino de quienes no están dentro de las perversas estructuras partidarias. Entren, ingresen para cambiar. Este es un camino que las elecciones municipales pueden presentarnos”, concluyó.