Elecciones municipales en Paraguay: el peso estratégico de los jóvenes que votan por primera vez

El próximo 4 de octubre se renovarán las autoridades en 263 municipios y la decisión está en manos de 5.043.154 electores, según reportó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

De esta cantidad de electores el 50,58% son hombres y el 49, 42% son mujeres; sin embargo, el dato interesante es que de las 5.043.154 personas habilitadas para sufragar 1.363.895 son jóvenes que irán por primera vez a las urnas.

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Podrán votar todos los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de octubre, un día antes de las elecciones. No se necesita inscripción, gestión o afiliación, pues su nombre estará automáticamente en el Registro Cívico Permanente.

Esto significa que los “jóvenes primerizos” tendrán la potestad en estas elecciones de salir un poco del “caudillismo municipal” y votar por el candidato de su preferencia sin necesidad de estar afiliados.

En tanto que, la mayor concentración de votantes está en la Central, debido a que es el departamento más densamente poblado del país.

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¿Cuántas mujeres y cuántos hombres están habilitados en estas elecciones?

Según el mapa demográfico divulgado por la Justicia Electoral, en Central están habilitadas para votar 1.384.092 personas, de las cuales 700.888 son mujeres y 687.204 son hombres.

El segundo departamento con más votantes es Alto Paraná con 576.828 personas habilitadas. De esta cifra 296.909 son hombres y 279.259 son mujeres.

En el tercer puesto, en cuanto a cantidad de electores se encuentra Capital con 452.283 personas habilitadas para votar. De esta cifra, 238.227 son mujeres y 214.057 son hombres.

El departamento de Itapúa cuenta con 420.246 electores, de los cuales 217.025 son hombres y 203.221 son mujeres.

El departamento de San Pedro le sigue en la nómina de más electores con 300.965. De esta cifra, 157.409 son hombres y 143.954 son mujeres.

El próximo 4 de octubre, los paraguayos que están en el exterior no podrán participar de las elecciones debido a que se eligen autoridades municipales. Solo pueden votar en las elecciones presidenciales, es decir, en el 2028 si estarán habilitados.

¿Cuántos cargos se eligen en las elecciones municipales en Paraguay?

En estas elecciones se elegirán las autoridades municipales en 263 ciudades, incluyendo la Capital del país. Es decir, a última hora del 4 de octubre cada ciudad tendrá un intendente recién electo.

Por otro lado, también se renuevan las juntas municipales y, a nivel país, existen 2.832 cargos vacantes para concejales.

En Asunción se deben elegir 24 ediles, en 150 distritos se elegirán 12 miembros para las juntas municipales y en 122 ciudades se necesitan llegar a nueve concejales.

Cada uno de estos cargos deberán tener sus respectivos suplentes ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir en los próximos cinco años, como por ejemplo, renuncias, destituciones o muertes.

Para que puedas ir a elegir a tus autoridades municipales, deberás estar en el Registro Cívico Permanente y contar con cédula de identidad. No es necesario estar afiliado a ninguna agrupación política.

En tanto que, la proclamación de las autoridades electas se realizará del 5 a 23 de octubre y la asunción al cargo será el próximo 3 de noviembre.

Los intendentes y concejales electos estarán en sus cargos hasta el 2031.