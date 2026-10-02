Corte confirma juicio para concejal de Santa Rosa del Aguaray

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó que el concejal de Santa Rosa del Aguaray, Luis Alberto Sala Ferreira (PLRA), deberá afrontar un juicio oral y público por presunto tráfico de influencias.

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Según la acusación del Ministerio Público, el concejal liberal habría solicitado G. 24 millones a un ciudadano a cambio de interceder ante la intendenta Silvia Trubger (ANR) para gestionar un trámite relacionado con el fraccionamiento de un terreno.

En junio pasado, el juez Rodrigo Estigarribia elevó la causa a juicio oral; sin embargo, la defensa del concejal liberal llegó hasta la Corte para evitar subir al banquillo de los acusados.

No obstante, la Corte declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa y confirmó la remisión del caso a juicio oral.

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La acusación del Ministerio Público se sustenta, entre otros elementos, en audios, grabaciones y el testimonio del denunciante.

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Antes, la defensa del concejal liberal presentó seis incidentes para intentar dilatar la audiencia; sin embargo, el procedimiento se realizó.

También buscó una salida procesal abreviada y ofreció una compensación por daño social de G. 6.000.000, a pagar en cómodas cuotas de G. 500.000, que fue rechazada por el Ministerio Público y por la querella adhesiva.