Acusan a concejal que habría exigido G. 24 millones para “destrabar” proceso municipal

El fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó por el hecho punible de tráfico de influencias y pidió juicio oral y público para el concejal municipal de Santa Rosa del Aguaray, Luis Alberto Sala Ferreira (45).

De acuerdo con lo que señala el escrito fiscal, el 3 de junio de 2024, Isacio Vidal Ávalos y su esposa Hermenegilda Barrios de Ávalos, firmaron un contrato de compraventa de inmuebles con la empresa “RAICES SA”, acordando los mismos en dicho acuerdo que las gestiones de desprendimiento, asignación de padrón ante la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray y Servicio Nacional de Catastro, quedaba a cargo de la pareja.

El 27 de junio de 2024, se presentó ante la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray el pedido para la aprobación del plano de fraccionamiento del inmueble propiedad de Isacio Vidal Ávalos, por lo que mediante la Resolución I.M N.° 435/2024 del 2 de julio de 2024, se dio la primera aprobación del plano y se remitió a la junta municipal para su estudio y aprobación definitiva.

La aprobación definitiva del fraccionamiento de la Finca N° 692 - Padrón N° 924, se dio por Resolución JM N° 50/2024 del 14 de agosto de 2024. Sin embargo, Catastro, realizó el 21 de enero de 2025 una observación relacionado a un error de nominación de la ubicación del inmueble, para que se rectifique que, el Padrón N° 924 corresponde al distrito de Lima.

Es así que, el 7 de marzo de 2025, el expediente observado retornó a la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, para su corrección. Unos 15 días después de aquello, Wenceslao Ávalos, hijo de la pareja vendedora, fue hasta la sede municipal suponiendo que ya se corrigió el documento, pero le informaron que la intendenta Silvia Noemi Trubger Benítez, aún no firmó la resolución.

Concejal aprovechó burocrácia para exigir dinero

En esa oportunidad, Wnceslao Ávalos se encontró con el concejal Luis Sala, a quien le comentó el inconveniente que estaba teniendo en ese momento. Por su parte el edil le respondió que “la ‘Intendenta’ no va a firmar el documento que están precisando sin antes de recibir dinero, solicitándole en ese momento la suma de G. 24.000.000” y que le pedía el dinero en nombre de ella.

Ávalos se negó a la petición de Sala, pero el último insistió a través de llamadas, mensajes y audios e incluso, visitas al propio domicilio del hombre, con la intención de persuadirlo para que pague la millonaria suma.

A partir del 10 de julio de 2025, debido a que el documento aún no tenía firma de la intendenta, Wenceslao Ávalos volvió a contactar con el concejal Luis Sala, esta vez vía WhatsApp. Ávalos le solicitó a Sala una rebaja, porque no lograba conseguir el monto exigido, pero el último le señaló que debía ser la suma establecida, pues ya estaba todo hablado con la intendenta.

“Que tal Luis, como andamos, que tal estás, que tal tu atardecer, de lo que hablamos la otra vez, este día yo me rebusque para completarnos Luis, pero no salió mi negocio, se me hace difícil ese asunto, y estoy calculando, que posibilidad hay de que hables vos con la intendenta Luis, porque yo, dos tres veces por ahí ya intenté y no me recibe, y habla vos con ella si es que nos puede hacer un rebaje, para así poder completarles el lunes martes, para poder solucionar”, señala parte del mensaje enviado por Ávalos, según consta en la acusación fiscal.

El concejal había contestado ese mensaje de la siguiente forma: “Que tal Wence, como estas, yo ya te expliqué todo Wence, ya te expliqué todito la vez pasada cuando nos encontramos como es, y que así mismo nomas ya se quede, no sirve que yo alargue eso, Wence, yo de mi parte ya hice todo, para que así mismo nomas se finiquite”.

Víctima grabó negociaciones y entrega de dinero

El 21 de julio de 2025, nuevamente se registró otra comunicación entre Wenceslao Ávalos y Luis Sala, poco después de las 9:50. La conversación entre ellos giró en torno a organizar un encuentro frente al IPS de Santa Rosa del Aguaray.

Poco después de las 11:00 de ese mismo día, se concretó el encuentro entre Ávalos y Sala. El primero había resuelto grabar la conversación que duró unos 30 minutos. El contexto de la misma fue nuevamente el pedido de dinero para que la “Intendenta” firme la “Resolución”. Sala le había reiterado que debía entregarles G. 24.400.000.

El 22 de julio de 2025, Luis Sala le informó por mensaje de audio de WhatsApp a Wenceslao Ávalos, que la intendenta iba a estar al día siguiente por la municipalidad, para solucionar ya su situación. El 23 de julio, Sala insiste con “solucionar” el caso el día siguiente, pero Ávalos le mencionó que le iba a ser difícil conseguir todo el dinero.

La comunicación entre ellos se retomó el 28 de julio de 2025, cuando Ávalos le consultó a Sala si la intendenta estaría el día siguiente, ya que por fin obtuvo el dinero que le pidieron. El 29 de julio, Sala le avisó a Ávalos que la intendenta no se encontraba, pero igualmente podía concretar un encuentro en una estación de servicios “Petrobras” para que le entregue el dinero y así solucionar el caso.

La víctima de la extorsión por parte del concejal, aparentemente ya había denunciado la situación, por lo que se autorizaron judicialmente grabaciones en audio y video ese 29 de julio, cuando se concretó el encuentro entre Wenceslao Ávalos y Luis Sala.

Ambos, se reunieron por 10 minutos en un surtidor del emblema Petrobras, ubicado en la ruta Py 08 de Santa Rosa del Aguaray. Aquí, el concejal Sala le informó que el documento ya estaba todo solucionado, a lo que Wenceslao Ávalos quiso entregarle el dinero, pero Sala le advirtió que no lo podía recibir en dicho lugar y que sí lo podía hacer en otro lugar, indicándole que sea detrás de la Terminal.

Una vez materializada la entrega en el local indicado, una comitiva fiscal-policial que acompañaba la negociación procedió a la aprehensión de Sala.