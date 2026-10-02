Dan lectura a sentencia íntegra a Hernán Rivas por título falso

Este viernes se hace lectura formal a la sentencia íntegra al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas, condenado a ocho años de prisión por producción mediata y uso de un documento público de contenido falso.

La lectura la hace el Tribunal de Sentencia que anunció el pasado 24 de septiembre la condena al exlegislador oficialista, en la culminación de un juicio oral y público en el que este fue hallado culpable de haberse valido de un título universitario de Derecho de contenido falso para acceder a un puesto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano judicial encargado de evaluar y sancionar la labor de jueces y fiscales.

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El Ministerio Público - representado por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez - había solicitado al Tribunal una condena de 12 años para Rivas por haber utilizado un diploma que le habría sido otorgado por una universidad privada –la Universidad Sudamericana–, a pesar de que en realidad no habría estudiado Derecho, para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el JEM.

Rivas pasó luego a ser designado representante del Senado en el JEM, luego de conseguir un escaño en la Cámara Alta en 2023, e incluso llegó a presidir ese órgano judicial a pesar de que desde el principio la legitimidad de su título universitario de Derecho estuvo en duda.

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Catástrofe judicial

Expertos señalan la condena a Hernán Rivas - y el hecho de que este haya podido presidir un órgano como el JEM a pesar de no ser abogado – como un grave golpe a la credibilidad del sistema judicial paraguaya y temen que la situación ponga en tela de juicio todas las resoluciones emitidas por el JEM mientras el exparlamentario formaba parte de él.