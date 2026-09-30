Hernán Rivas: matrícula continuará suspendida a la espera del fin del proceso

Tras conocerse la sentencia que condenó a Hernán Rivas a 8 años de pena privativa de libertad, tras comprobarse en juicio que nuncia cursó la carrera de Derecho y aún así, tenía un título de abogado, la pregunta obligada es ¿por qué aún no le quitan la matrícula?.

El 6 de abril pasado, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) presentó a la Cámara de Diputados un proyecto para que se inste a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cancelar de la matrícula de abogado de Rivas.

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El caso “constituye una falta de respeto y un insulto a todos los abogados de nuestro país que una persona cuya capacidad profesional está en duda y cuyo título no puede ser sustentado en elementos fehacientes, ostente la matrícula de abogado, la cual le habilita a ejercer la profesión y es aún más grave, que haya juzgado e impuesto sanciones a magistrados y fiscales en su calidad de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, afirmó la legisladora en la ocasión.

Tras conocerse la condena a Rivas, el diputado Raúl Benítez (independiente), presentó un pedido de declaración que instaba a la Corte Suprema de Justicia a cancelar la matrícula de abogado del ex senador Hernán Rivas.

“Esto no puede terminar en una condena de Hernán Rivas no más y la absolución política a los que lo sostuvieron. También debe haber una condena a los que lo acompañaron y a las instituciones que validaron su registro y el juramento. Debe haber otras acciones. Se debe llegar a otros eslabones”, sostuvo Raúl Benítez.

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Sin embargo, los cartistas, para evitar el tratamiento de la cuestión planteada, dejaron sin quórum la sesión.

Abogados pidieron suspensión y cancelación de matrícula en 2023

Recordemos que una solicitud similar ya se había planteado antes de conocerse el fallo condenatorio, situación que motivó que la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispusiera la suspensión de su matrícula.

El 31 de octubre de 2023 un grupo de reconocidos abogados pidió al pleno de la Corte Suprema de Justicia que analice el legajo del senador cartista y suspenda su matrículade abogado, como una medida cautelar urgente; y en caso de comprobarse las irregularidades con respecto a su título, resuelvan anular definitivamente su matrícula de profesional del derecho.

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Nota mediante, los juristas exigieron a la Corte, y por su intermedio al Consejo de Superintendencia, que reaccione “decidida y eficazmente” ante este hecho, pues “la Corte pudo ser engañada en la información presentada por el hoy abogado Hernán David RivasRomán (matrícula N° 59.690) al momento de su juramento”.

La presentación mencionada lleva la firma de los abogados Manuel Riera, Ezequiel Santagada, Diego Zavala, Juan Carlos Mendonca, Felino Amarilla, Alejandra Peralta Merlo, Eduardo Pérez Avid, Robert Marcial González y Rubén Galeano, entre otros.

Hace un año, la Corte dispuso la suspensión de la matrícula de Rivas

Precisamente ante las fundadas sospechas sobre la falta de formación en Derecho de Rivas, el 10 de setiembre del año pasado la Corte dispuso la suspensión de la matrícula del político colorado, quien integró -en representación de la Cámara de Diputados y luego de la Cámara de Senadores- el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) órgano que llegó a presidir, inclusive.

Ante una consulta de Abc. el abogado Luis Giménez, titular de la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia (Dircom) informó que el sumario administrativo abierto al exlegislador colorado cartista está suspendido, a las resultas del proceso penal.

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Giménez aclaró que la suspensión preventiva de la matrícula de Rivas -dispuesta por el Consejo de Superintencida a través de la Resolución Nº 174- también sigue vigente y la situación únicamente se podrá resolver una vez que concluya el proceso penal.

El director indicó que de ratificarse la condena, se podrá casar la matrícula de Rivas.

La medida de suspensión, de carácter administrativo, fue adoptada en el marco de las atribuciones disciplinarias de la máxima instancia judicial, a partir del informe remitido por el Juzgado Penal de Garantías Nº 7 de la capital sobre el estado de la causa en trámite, y fue ratificada en la sesión plenaria del 10 de septiembre de 2025.

Sentencia íntegra en caso título falso de exsenador se conocerá este viernes

El 24 de setiembre pasado, el Tribunal de Sentencia presidido por García de Zúñiga e integrado con Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, declaró a Hernán David Rivas Román culpable de los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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La sentencia finalmente establecida en la ocasión fue la de 8 años, resutado de los votos en mayoría de las juezas García de Zúñiga y Portillo. El tercer integrante del colegiado, el magistrado Zárate votó por pena más elevada, de 14 años.

El Tribunal de Sentencia dará a conocer la sentencia íntegra el próximo 2 de octubre.