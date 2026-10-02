Delitos electorales: Habilitan línea de denuncias y liberan lista de 81 fiscales

La Justicia Electoral informó que el Ministerio Público dispuso un operativo especial para las Elecciones Municipales 2026, con agentes fiscales designados para intervenir ante hechos que pudieran constituir delitos electorales.
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Señalan que la intervención fiscal busca contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral y a la protección del derecho al voto libre y secreto.
¿Qué hacen los fiscales?
- Reciben denuncias y comunicaciones sobre posibles delitos electorales.
- Intervienen ante hechos que puedan constituir delitos.
- Recaban información y elementos relevantes para la investigación.
- Coordinan la intervención con las autoridades competentes.
- Actúan para garantizar la continuidad y el normal desarrollo del proceso electoral.
¿A qué número se llama por denuncias?
Se informó que el Ministerio Público habilitó un Centro de Monitoreo de Informaciones y Denuncias para centralizar información y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y otros hechos punibles. El mismo está ubicado en la sede central del ente, en Chile esquina Ygatimí, Asunción y el número habilitado es el +595 21 415 6000.
¿Quiénes son los 81 fiscales y en qué ciudades estarán?
Asunción
- Coordinación General: Sandra Ledesma (Titular Unidad Especializada)
- Distrito de la Recoleta: Thais García
- Distrito de San Roque: Juan Marcelo García de Zúñiga
- Distrito de la Catedral: Carina Serón
- Distrito de la Encarnación: Sandra Tamara Ávalos
- Distrito de la Santísima Trinidad y Zeballos Cué: Marcial Machado
Área III Central
- Fiscalía de Luque (Cobertura Luque y Areguá): Sophia Galeano
- Fiscalía de Luque (Cobertura Luque y Areguá): Jorge Escobar
- Fiscalía de Limpio: Víctor Villaverde
- Fiscalía de Mariano Roque Alonso: Gladys Teresita Paredes
- Fiscalía de Capiatá: Benjamín Maricevich
- Fiscalía de J. Augusto Saldívar: Rossana Martínez
- Fiscalía de Itá: Eduardo Román
- Fiscalía de Itauguá: Juan Manuel Ledesma
- Fiscalía de San Lorenzo: María Genoveva Figueredo
- Fiscalía de Villeta: Fernando Melgarejo
- Fiscalía de Lambaré: Amelia Bernal
- Fiscalía de San Antonio: Richard Acosta
- Fiscalía de Villa Elisa: Fani Aguilera
- Fiscalía de Ñemby: Mirian Santos de Mercado
- Fiscalía de Fernando de la Mora: Carlos Acuña
Área IV Guairá
- Fiscalía de Villarrica: María Jadyi Ortiz
- Fiscalía de Colonia Independencia: Rocío Rivas
Área V Itapúa
- Fiscalía de Encarnación: Enrique Fornerón
- Fiscalía de Encarnación: Raquel Bordón
- Fiscalía de San Pedro del Paraná: Egidio Borja
- Fiscalía de Coronel Bogado: Rodolfo Colmán
- Fiscalía de María Auxiliadora: Fidel Castro
- Fiscalía de Mayor Otaño: Mabel Martínez
- Sedes: Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná, Yatytay, Natalio, Capitán Meza, Itapúa Poty y Edelira: Rolando Ortega
- Fiscalía de Colonias Unidas: Rodrigo Lepretti
Área VI Caaguazú
- Fiscalía de Coronel Oviedo: Fermín Segovia Villasanti
- Fiscalía de J. Eulogio Estigarribia: Sonia Estigarribia
- Fiscalía de Caaguazú: Nilsa Torales
- Fiscalía de Yhú: Carlos Chamorro
Área VII Cordillera
- Fiscalía de Caacupé: Gedeón Escobar
- Fiscalía de Eusebio Ayala: María Lucía González
- Fiscalía de Emboscada: Arroyos y Esteros, Loma Grande y Altos: Fabiola Sosa
- Fiscalía de Emboscada: Emboscada y Loma Grande: Mayra Palacios
- Fiscalía de Emboscada: Juan de Mena: Fernando Balbuena
- Fiscalía de Piribebuy: Rubén Darío Romero
- Fiscalía de San José de los Arroyos: Lourdes María Soto
Área VIII Pdte. Hayes
- Fiscalía de Villa Hayes: Norma Paredes
- Fiscalía de Pozo Colorado: Fernando Ariel González
Área IX Concepción
- Fiscalía de Concepción: Joel Cazal
- Fiscalía de San Lázaro: Óscar Daniel Fernández
- Fiscalía de Horqueta: Blas Pizani
- Fiscalía de Yby Yaú: Joel Moisés Barreto
Área X Alto Paraná
- Fiscalía de Ciudad del Este: Gabriel Segovia Villasanti
- Fiscalía de Presidente Franco: Alberto Torres
- Fiscalía de Hernandarias y Minga Guazú: Natalia Montanía
- Fiscalía de Colonia Yguazú: Luz Saldivar
- Fiscalía de Minga Porã: Fidel Godoy
- Fiscalía de Iruña: María del Carmen Meza
- Fiscalía de Santa Rita: Erico Ávalos
Área XI San Pedro
- Fiscalía de San Estanislao: Alexander Arguello
- Fiscalía de Choré: Jarmín María Onelir Segovia
- Fiscalía de Itacurubí del Rosario: Irma Arias Barreto
- Fiscalía de Capiibary: Pedro Nelson Acuña
- Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray: Laura Romero López
- Fiscalía de San Pedro del Ykuamandiyu: Ángel Rodríguez Ortellado
Área XII Misiones
- Fiscalía de San Juan Bautista: Mirtha Valle Medina
- Fiscalía de San Ignacio: Edgar Ortíz Chávez
- Fiscalía de Ayolas: Hugo Rolando Dávalos
- Fiscalía de Santa Rosa: Nelson Colmán Díaz
Área XIII Canindeyú
- Fiscalía de Salto del Guairá: Sonia Benítez Rojas
- Fiscalía de Katueté: Hernan Mendoza Quintana
- Fiscalía de Curuguaty: Carlos Rodrigo Giandino
Área XIV Amambay
- Fiscalía de Pedro Juan Caballero: Santiago Martínez
- Fiscalía de Capitán Bado: María Ester Giménez
Área XV Paraguarí
- Fiscalía de Paraguarí: Alfredo Ramos Manzur
- Fiscalía de Yaguarón: José María Silguero
- Fiscalía de Carapeguá: Alcides Espínola Casco
- Fiscalía de Quiindy: Ariel Ruiz Díaz
- Fiscalía de Ybycuí - La Colmena: Oscar Daniel Fernández
Área XVI Ñeembucú
- Fiscalía de Pilar: David Cabral
- Fiscalía de Pilar: Villa Franca y Villa Oliva: Federico Solano López
- Fiscalía de Alberdi: César Riquelme
- Fiscalía de Laureles: Jorge Encina
- Fiscalía Gral. José E. Díaz: Lourde Ramírez Rolón
Área XVII Boquerón
- Fiscalía de Filadelfia: Jorge Armando Benítez
Área XVIII Alto Paraguay
- Fiscalía de Fuerte Olimpo: Gabriel Rolón
- Fiscalía de Puerto Casado: Teresilde Fernández Álvarez
- Fiscalía de Carmelo Peralta: Fredy Fernández Ortíz
Área XIX Caazapá
- Fiscalía de Caazapá: Laury Vázquez Rivas
- Fiscalía de Yegros y San Juan Nepomuceno: Liza Marciel Baeza
- Fiscalía de Yuty: Alicia Fernández