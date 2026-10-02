Delitos electorales: Habilitan línea de denuncias y liberan lista de 81 fiscales

La Justicia Electoral informó que el Ministerio Público dispuso un operativo especial para las Elecciones Municipales 2026, con agentes fiscales designados para intervenir ante hechos que pudieran constituir delitos electorales.

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Señalan que la intervención fiscal busca contribuir al normal desarrollo de la jornada electoral y a la protección del derecho al voto libre y secreto.

¿Qué hacen los fiscales?

Reciben denuncias y comunicaciones sobre posibles delitos electorales.

Intervienen ante hechos que puedan constituir delitos.

Recaban información y elementos relevantes para la investigación.

Coordinan la intervención con las autoridades competentes.

Actúan para garantizar la continuidad y el normal desarrollo del proceso electoral.

¿A qué número se llama por denuncias?

Se informó que el Ministerio Público habilitó un Centro de Monitoreo de Informaciones y Denuncias para centralizar información y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y otros hechos punibles. El mismo está ubicado en la sede central del ente, en Chile esquina Ygatimí, Asunción y el número habilitado es el +595 21 415 6000.

¿Quiénes son los 81 fiscales y en qué ciudades estarán?

Asunción

Coordinación General: Sandra Ledesma (Titular Unidad Especializada)

Distrito de la Recoleta: Thais García

Distrito de San Roque: Juan Marcelo García de Zúñiga

Distrito de la Catedral: Carina Serón

Distrito de la Encarnación: Sandra Tamara Ávalos

Distrito de la Santísima Trinidad y Zeballos Cué: Marcial Machado

Área III Central

Fiscalía de Luque (Cobertura Luque y Areguá): Sophia Galeano

Fiscalía de Luque (Cobertura Luque y Areguá): Jorge Escobar

Fiscalía de Limpio: Víctor Villaverde

Fiscalía de Mariano Roque Alonso: Gladys Teresita Paredes

Fiscalía de Capiatá: Benjamín Maricevich

Fiscalía de J. Augusto Saldívar: Rossana Martínez

Fiscalía de Itá: Eduardo Román

Fiscalía de Itauguá: Juan Manuel Ledesma

Fiscalía de San Lorenzo: María Genoveva Figueredo

Fiscalía de Villeta: Fernando Melgarejo

Fiscalía de Lambaré: Amelia Bernal

Fiscalía de San Antonio: Richard Acosta

Fiscalía de Villa Elisa: Fani Aguilera

Fiscalía de Ñemby: Mirian Santos de Mercado

Fiscalía de Fernando de la Mora: Carlos Acuña

Área IV Guairá

Fiscalía de Villarrica: María Jadyi Ortiz

Fiscalía de Colonia Independencia: Rocío Rivas

Área V Itapúa

Fiscalía de Encarnación: Enrique Fornerón

Fiscalía de Encarnación: Raquel Bordón

Fiscalía de San Pedro del Paraná: Egidio Borja

Fiscalía de Coronel Bogado: Rodolfo Colmán

Fiscalía de María Auxiliadora: Fidel Castro

Fiscalía de Mayor Otaño: Mabel Martínez

Sedes: Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná, Yatytay, Natalio, Capitán Meza, Itapúa Poty y Edelira: Rolando Ortega

Fiscalía de Colonias Unidas: Rodrigo Lepretti

Área VI Caaguazú

Fiscalía de Coronel Oviedo: Fermín Segovia Villasanti

Fiscalía de J. Eulogio Estigarribia: Sonia Estigarribia

Fiscalía de Caaguazú: Nilsa Torales

Fiscalía de Yhú: Carlos Chamorro

Área VII Cordillera

Fiscalía de Caacupé: Gedeón Escobar

Fiscalía de Eusebio Ayala: María Lucía González

Fiscalía de Emboscada: Arroyos y Esteros, Loma Grande y Altos: Fabiola Sosa

Fiscalía de Emboscada: Emboscada y Loma Grande: Mayra Palacios

Fiscalía de Emboscada: Juan de Mena: Fernando Balbuena

Fiscalía de Piribebuy: Rubén Darío Romero

Fiscalía de San José de los Arroyos: Lourdes María Soto

Área VIII Pdte. Hayes

Fiscalía de Villa Hayes: Norma Paredes

Fiscalía de Pozo Colorado: Fernando Ariel González

Área IX Concepción

Fiscalía de Concepción: Joel Cazal

Fiscalía de San Lázaro: Óscar Daniel Fernández

Fiscalía de Horqueta: Blas Pizani

Fiscalía de Yby Yaú: Joel Moisés Barreto

Área X Alto Paraná

Fiscalía de Ciudad del Este: Gabriel Segovia Villasanti

Fiscalía de Presidente Franco: Alberto Torres

Fiscalía de Hernandarias y Minga Guazú: Natalia Montanía

Fiscalía de Colonia Yguazú: Luz Saldivar

Fiscalía de Minga Porã: Fidel Godoy

Fiscalía de Iruña: María del Carmen Meza

Fiscalía de Santa Rita: Erico Ávalos

Área XI San Pedro

Fiscalía de San Estanislao: Alexander Arguello

Fiscalía de Choré: Jarmín María Onelir Segovia

Fiscalía de Itacurubí del Rosario: Irma Arias Barreto

Fiscalía de Capiibary: Pedro Nelson Acuña

Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray: Laura Romero López

Fiscalía de San Pedro del Ykuamandiyu: Ángel Rodríguez Ortellado

Área XII Misiones

Fiscalía de San Juan Bautista: Mirtha Valle Medina

Fiscalía de San Ignacio: Edgar Ortíz Chávez

Fiscalía de Ayolas: Hugo Rolando Dávalos

Fiscalía de Santa Rosa: Nelson Colmán Díaz

Área XIII Canindeyú

Fiscalía de Salto del Guairá: Sonia Benítez Rojas

Fiscalía de Katueté: Hernan Mendoza Quintana

Fiscalía de Curuguaty: Carlos Rodrigo Giandino

Área XIV Amambay

Fiscalía de Pedro Juan Caballero: Santiago Martínez

Fiscalía de Capitán Bado: María Ester Giménez

Área XV Paraguarí

Fiscalía de Paraguarí: Alfredo Ramos Manzur

Fiscalía de Yaguarón: José María Silguero

Fiscalía de Carapeguá: Alcides Espínola Casco

Fiscalía de Quiindy: Ariel Ruiz Díaz

Fiscalía de Ybycuí - La Colmena: Oscar Daniel Fernández

Área XVI Ñeembucú

Fiscalía de Pilar: David Cabral

Fiscalía de Pilar: Villa Franca y Villa Oliva: Federico Solano López

Fiscalía de Alberdi: César Riquelme

Fiscalía de Laureles: Jorge Encina

Fiscalía Gral. José E. Díaz: Lourde Ramírez Rolón

Área XVII Boquerón

Fiscalía de Filadelfia: Jorge Armando Benítez

Área XVIII Alto Paraguay

Fiscalía de Fuerte Olimpo: Gabriel Rolón

Fiscalía de Puerto Casado: Teresilde Fernández Álvarez

Fiscalía de Carmelo Peralta: Fredy Fernández Ortíz

Área XIX Caazapá