Política
02 de octubre de 2026 a la - 07:00

¿Quiénes son los fiscales que cuidarán las elecciones en Asunción y Central?

Fiscales electorales
Fiscales electorales designados para la jornada electoral del domingo en Asunción y Central.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, designó a la fiscala Sandra Ledesma como coordinadora general a nivel país para el resguardo de las elecciones municipales. En Asunción puntualmente designó a cinco agentes y otros se sumarán en las principales ciudades del área metropolitana en Central. Sepa quiénes son.

Por ABC Color
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A través de la Resolución F.G.E. n.° 3666, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la designación de agentes fiscales que intervendrán en la investigación de causas relacionadas con delitos electorales en todo el país, durante las Elecciones Municipales 2026.

Lea más: Fiscalía instalará centro de monitoreo el día de las elecciones

La medida se adopta en cumplimiento del marco constitucional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley n.° 1562/00) y la persecución de hechos punibles relacionados con los comicios convocados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

¿Quiénes son los fiscales designados para Asunción y Central?

La nómina establecida contempla una cobertura nacional, distribuida por áreas departamentales y distritos clave:

Sandra Ledesma y la fiscal Electoral, Morella Fossati.
Sandra Ledesma, coordinadora general del Ministerio Público para las elecciones municipales.

Coordinación General: Estará a cargo de la polémica agente fiscal Sandra Beatriz Ledesma Espinoza, titular de la Unidad Penal de Causas de Delitos Electorales n.º 1 de Asunción.

Asunción: Los 69 barrios de la capital se dividen en cinco distritos electorales (ver el mapa).

Elecciones Municipales

Los agentes por distrito electoral son:

  • 1) Sandra Tamara Ávalos (La Encarnación)
  • 2) Carina Serón (La Catedral)
  • 3) Juan Marcelo García de Zúñiga (San Roque)
  • 4) Thaís García (La Recoleta)
  • 5) Marcial Machado (Santísima Trinidad y Zeballos Cué).
Mapa de Asunción según sus barrios y según la división de la Justicia Electoral.
Mapa de Asunción según sus barrios y según la división de la Justicia Electoral.

Departamento Central (Área III): Se asignó cobertura a las fiscalías de:

  • Luque y Areguá: Sophia Galeano y Jorge Escobar
  • San Lorenzo: María Genoveva Figueredo
  • Lambaré: Amelia Bernal
  • Fernando de la Mora: Carlos Jorge Acuña Ferreira
  • Capiatá: Benjamín Maricevich

¿Qué funciones tendrán los fiscales en las Elecciones Municipales 2026?

Asimismo, la disposición abarca la cobertura en el interior y el Chaco. Se designaron representantes del Ministerio Público en las distintas fiscalías regionales y zonales de Guairá, Itapúa, Caaguazú, Cordillera, Presidente Hayes, Concepción, Alto Paraná, San Pedro, Misiones, Canindeyú, Amambay, Paraguarí, Ñeembucú, Boquerón, Alto Paraguay y Caazapá.

Cartel informativo con el escudo de Paraguay y texto sobre delitos electorales y sanciones, sin personas visibles.
Delitos electorales el día de las internas partidarias.

La disposición rige sin perjuicio de las convocatorias extraordinarias que los fiscales adjuntos de cada área consideren necesarias para convocar a otros representantes fiscales o personal administrativo.

¿En qué horarios prestarán servicio los agentes fiscales durante la jornada electoral?

La resolución establece que los agentes fiscales y funcionarios asignados deberán prestar servicios de manera presencial el día de las elecciones, en el horario de 07:00 a 17:30.

La Resolución F.G.E. n.º 3666 tendrá vigencia del 3 al 4 de octubre de 2026.