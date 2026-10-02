Elecciones municipales: Justicia Electoral asegura que el proceso está garantizado a menos de 48 horas de los comicios

A menos de 48 horas de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre, durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aseguraron que el proceso está garantizado y bajo un esquema de controles en los locales de votación.

La Justicia Electoral destacó la capacitación de los agentes que participarán de los comicios y el trabajo realizado con la ciudadanía para familiarizarla con el uso de la máquina de votación.

Cynthia Pereyra, directora del Centro de Información, Documentación y Educación Electoral del TSJE, señaló que la institución puso a disposición las capacitaciones para los distintos agentes electorales. Indicó que, de más de 44.000 veedores, más de 24.000 participaron de las jornadas de capacitación.

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Capacitación de electores y agentes

Pereyra reconoció, no obstante, que existe una falta de compromiso de algunas organizaciones políticas para involucrar a sus integrantes en las capacitaciones.

Explicó que el TSJE trabaja con los apoderados de los partidos políticos para llegar a los miembros de mesa designados y brindarles las herramientas necesarias para cumplir sus funciones durante la jornada electoral.

“Nos interesa que ellos cumplan sus funciones adecuadamente el día de las elecciones”, señaló.

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Simulador para practicar antes de votar

Por su parte, Nery Velilla, director de Organizaciones Intermedias de la Justicia Electoral, resaltó que también se trabajó con la ciudadanía para evitar inconvenientes al momento de utilizar la máquina de votación.

El funcionario recordó que el TSJE dispone de un simulador con los candidatos oficiales. Los electores pueden ingresar al sitio simulador.tsje.gov.py, seleccionar su distrito y practicar el procedimiento de votación.

Además, indicó que en todos los locales de votación del país habrá una máquina disponible para que los ciudadanos puedan familiarizarse con el sistema antes de sufragar.

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TSJE destaca controles durante el escrutinio

César Sánchez, director de Actualización y Depuración del Registro Cívico Permanente (RCP), sostuvo que el proceso se desarrolla dentro de un “ambiente electoral controlado” y remarcó la participación de los representantes de las organizaciones políticas durante el escrutinio.

Explicó que, además del resultado emitido por la máquina, existe un documento físico que registra el voto y que debe ser controlado por las autoridades electorales y los representantes partidarios.

En los locales estarán los miembros de mesa propuestos por las organizaciones políticas, además de los veedores y apoderados. A esto se suma la presencia de ciudadanos que podrán observar el desarrollo del proceso.

“La máquina es un elemento más”

Sánchez sostuvo que la máquina de votación constituye solo uno de los mecanismos utilizados para resguardar el sufragio. Según explicó, los representantes partidarios pueden controlar manualmente los resultados durante el escrutinio y posteriormente contrastarlos con los datos de la máquina.

“Mientras el presidente, en el momento del escrutinio, va cantando el voto, un veedor puede ir tomando nota y después contrastar con el resultado de la máquina”, explicó.

Las autoridades electorales insistieron así en que el sistema cuenta con distintos niveles de control y que la participación de los partidos políticos, veedores, apoderados y ciudadanos forma parte del esquema previsto para las elecciones municipales del 4 de octubre.