Voto inducido: PLRA pide al TSJE y a la Fiscalía impedir que la ANR viole el voto libre y secreto

El presidente del PLRA, Alcides Riveros, repudió las declaraciones de los apoderados del Partido Colorado Wildo Almirón, Magnolia Mendoza de Ovelar y Eduardo González, quienes anunciaron que no acatarán la reglamentación electoral y fiscal que busca evitar la inducción al voto.

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Para el titular liberal, los apoderados colorados han instigado a la violación de las disposiciones del Código Electoral y de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en perjurio de las garantías de secreto, libertad y transparencia del sufragio.

En un comunicado firmado por Riveros y el secretario general de la agrupación, Cristian González, el PLRA calificó de especialmente grave que, a pocos días de las elecciones municipales, se plantee públicamente el desconocimiento de las normas establecidas por los órganos competentes.

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¿Por qué los apoderados de la ANR rechazan el reglamento sobre el voto asistido?

Desde la conducción liberal recordaron que el “voto asistido” es una herramienta de inclusión destinada exclusivamente a personas que realmente necesitan asistencia — en los casos contemplados taxativamente en el Código Electoral—, y remarcaron que esta figura no puede utilizarse para conocer, inducir, orientar, controlar o condicionar la voluntad del elector.

Sin embargo, los apoderados colorados sostienen que dicha reglamentación no fue establecida mediante una ley del Congreso Nacional, motivo por el cual justifican su rechazo a cumplirla.

¿Qué le exige el PLRA al fiscal general Emiliano Rolón y al TSJE?

Ante este escenario, el PLRA solicitó formalmente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que ordene la intervención de sus agentes en el marco de sus atribuciones legales. “Ninguna estructura partidaria puede colocarse por encima de la ley”, enfatizó el titular del partido.

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Asimismo, la principal fuerza de oposición requirió al TSJE y a los organismos competentes adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa, especialmente en lo relativo al voto asistido, el secreto del sufragio y la prohibición de cualquier forma de coacción.

Del mismo modo, solicitó que todas las Mesas Receptoras de Votos dispongan del respaldo institucional indispensable para garantizar la libertad del elector y el desarrollo normal de las elecciones.

¿Cómo deben actuar los electores y los observadores internacionales en los comicios?

En cuanto a las delegaciones de observadores internacionales, el PLRA hizo un llamado para que presten especial atención y documenten cualquier hecho que pudiera vulnerar la libertad, el secreto y la transparencia del proceso electoral.

Finalmente, los liberales exhortaron a la ciudadanía a acudir a las urnas a votar de manera libre y secreta, sin ceder ante presiones ni amenazas. A la par, instaron a sus afiliados a ejercer de forma responsable el control electoral, denunciar irregularidades y dejar constancia de cualquier incidente que afecte la transparencia del sufragio.