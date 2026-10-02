Política
02 de octubre de 2026 a la - 14:39

Elecciones municipales: TSJE insta a “votar a conciencia” y no por miedo a la multa

Junio, 2026. Una persona emite su voto durante las internas municipales.
Junio, 2026. Una persona emite su voto durante las internas municipales. Juan Pablo Pino

Con miras a las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) desplegó un nuevo contingente con materiales electorales hacia diversos distritos del país. En este contexto, el titular del organismo electoral, Jorge Bogarín González, enfatizó que la prioridad institucional es lograr una alta participación ciudadana fundamentada en el compromiso cívico.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El proceso de distribución de insumos y máquinas de votación avanza conforme al cronograma establecido. Según explicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, el despliegue logístico de este viernes abarca el envío de 4.500 máquinas de votación y unos 50 vehículos de diverso porte para abastecer al departamento Central, mientras que el operativo en la capital del país culminará este sábado a tempranas horas.

Respecto al debate generado en torno a las sanciones monetarias para quienes no acudan a las urnas, la máxima autoridad electoral aclaró que el enfoque principal de la institución no es punitivo. Bogarín González subrayó que la intención central es motivar el ejercicio libre y consciente del derecho al sufragio.

Un camión verde y blanco con el texto 'ELECCIONES MUNICIPALES 2026' estacionado, rodeado de periodistas en ambiente formal.
Las elecciones municipales del 4 de octubre contemplan el despliegue de 17.992 máquinas de votación

Lea más: Elecciones Municipales: TSJE aclara dudas sobre uso de máquinas, padrón y escrutinio

“Lo más importante es que el ciudadano vaya a votar a conciencia, que elija, que emita el sufragio y que elija a sus representantes (…) La mentalidad nuestra es buscar que se vote a conciencia, no porque se le va a imponer una multa”, afirmó el presidente del TSJE.

El titular del organismo explicó que la sanción económica, establecida en aproximadamente 107.000 guaraníes, equivalente a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas, responde al principio de legalidad en un estado de derecho, pero insistió en que se agotarán los mecanismos administrativos y de justificación antes de recurrir a instancias extremas.

“No queremos que el ciudadano vaya a votar porque se le va a imponer una multa. La multa es una cuestión que llega ya en última instancia y si es posible tratar de no llegar a ese extremo. A este país le ha costado mucho llegar a la democracia, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, entonces tenemos que cuidarla”, enfatizó.

Elecciones Municipales

Hombres y mujeres en chaquetas formales, algunos con notas, cerca del edificio de la Justicia Electoral, con serias expresiones.
Funcionarios del TSJE, entre ellos su presidente, Jorge Bogarín (con lentes y guampa en la mano) participaron de la salida de otro contingente con materiales electorales.

Lea más: Elecciones municipales: si no puedo ir a votar, ¿cómo justifico? Lo que explica el TSJE

Control al voto asistido y operativo de seguridad

En cuanto a las garantías para la jornada electoral, Bogarín señaló que se implementará un esquema de seguridad coordinado con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para resguardar tanto los locales de votación como la integridad del proceso.

Asimismo, comentó que las máquinas de votación contarán con una autonomía de batería de hasta 12 horas ante eventuales cortes del suministro eléctrico, además de disponer de un stock de 2.000 equipos de contingencia a nivel nacional.

Otro punto abordado fue la aplicación de un registro de acompañantes para el voto asistido, medida diseñada para disuadir irregularidades sin limitar los derechos de los electores con discapacidad visual o física.

Jorge Bogarín González, con gafas de sol y casaca clara, habla a los medios rodeado de un ambiente urbano.
Jorge Bogarín González , presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral

“El voto asistido está previsto en la legislación y fundamentalmente se especifican dos casos claros y concretos: personas que tienen impedimentos visuales y personas que no tienen las extremidades superiores. Cuando venga una persona y venga diez, quince, veinte y cien veces, entonces ya existe la sospecha de que esa persona está induciendo al voto, que sí está tipificado como delito”, advirtió Bogarín González.

Finalmente, el presidente del TSJE ratificó que la institución mantendrá abiertas las vías de investigación ante cualquier denuncia sobre inconsistencias en los padrones o locales de votación, garantizando que se actuará con transparencia de cara a los comicios.

Lea más: Elecciones municipales: lo que dice el TSJE sobre el voto asistido