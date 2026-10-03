Asunción: Cartistas Nenecho y Bello dejan de herencia una ciudad derruida y con denuncias

Esconder la basura bajo la alfombra parece ser la estrategia del Partido Colorado de cara a las elecciones municipales de mañana en Asunción, pretendiendo desechar como un fusible y evitar el costo político de haber puesto en su momento al exintendente cartista y esposo de la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), Óscar “Nenecho” Rodríguez, al igual que a su sucesor, Luis Bello (ANR, HC), quien salvo un punto, no corrigió nada tras el informe del interventor Carlos Pereira.

Tal como ocurrió con el exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González, y más recientemente con el exsenador cartista Hernán Rivas, Honor Colorado fue pragmático al desechar a Nenecho para desprenderse de su desastrosa gestión y puso a Bello que ha mantenido una estructura en la cual no dejan de denunciarse esquemas corruptos de cajas paralelas de recaudación.

El informe de Carlos Pereira fue extremadamente preciso al describir cómo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez desvió gran parte de los G. 510.000 millones de los bonos G8 y G9, que eran para la construcción de desagües, para el pago de gastos corrientes, principalmente salarios.

“El Ejecutivo Municipal realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000, con los fondos en la modalidad de Cuenta Única Municipal, sin adjuntar los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos utilizados, incumpliendo el artículo 197 de la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”.

Entre esas observaciones, Pereira empieza cuestionando el uso de la “Cuenta Única” para este desvío, es decir, el depositar estos fondos de bonos que tenían destino bien definido para obras, que al caer en una “bolsa común” se diversificaron de manera discrecional.

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De todas las observaciones hechas por Pereira, la eliminación de la “Cuenta única” fue la única medida implementada por Bello tras la renuncia de Nenecho y, si bien cambió algunos hombres de confianza del exintendente, siguió con el mismo esquema y aliados principalmente en la Junta Municipal de Asunción.

De hecho, tanto Nenecho en su momento, como actualmente Bello y el candidato colorado Camilo Pérez fueron respaldados por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, y varios concejales que ahora buscan el rekutú.

Hasta hoy día, gran parte de las obras, que debían realizarse con el dinero de los bonos, siguen sin terminarse, con un lento avance en algunos casos, mientras se acumulan los vencimientos de estas obligaciones.

Nenecho, tuvo durante su gestión denuncias de esquemas de presunta corrupción, pero mayormente hasta ahora no fue molestado por la Justicia, como se dio con el caso “Detergentes de oro” en el que varios de sus subalternos fueron condenados con irrisorios castigos o bien, directamente beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento.

Hasta ahora, tampoco hay imputación penal por el presunto desvío de fondos de los bonos que fue denunciado por el interventor.

Administración Bello también tuvo denuncias de cajas paralelas y “mafias”

Mientras tanto, la gestión de Luis Bello también acumula sus propios escándalos con una enorme cantidad de denuncias sobre esquemas de “cajas paralelas” de recaudación, de las cuales solo algunas llegaron a ser investigadas formalmente por la Fiscalía.

Se denunciaron este tipo de esquemas de recaudación “por debajo de la mesa” en direcciones como la Defensa al Consumidor, la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el Centro Municipal de Promoción Empresarial (Cemupe) y otras, pero el más grave y alevoso fue el que motivó la intervención de la Dirección de Vialidad y de la planta asfáltica de la comuna.

La conocida como “La mafia del Asfalto” motivó la imputación de cinco personas, la mayoría de ellas funcionarios de medio pelo, por el presunto esquema de uso de maquinarias e insumos municipales de vialidad para realizar obras privadas.

Todos estos casos tienen una tónica en común, que es que si con suerte cae alguno de los “responsables”, nunca se trata de peces “gordos”, mientras que entre los exdirectores, incluso hay varios que ahora se candidatan para concejales.

El esquema de recaudación paralela y de desvío de insumos fue denunciado ante el Ministerio Público por el concejal Pablo Callizo (PPQ), y luego ampliada por supuestos hechos de “ordeñe de combustible” derivado de ésta invervención.

Contrato Colectivo: Podrían dejar un bomba de tiempo al próximo

A toda costa, la administración de Luis Bello y sus concejales aliados intentaron antes de estas elecciones municipales consumar un “contrato colectivo” en beneficio de los funcionarios de la Comuna y que le costará al contribuyente unos G. 64.000 millones al año, todo con el claro fin de captar sus votos.

Si bien, finalmente, hasta ahora se logró frenar esta intención, el riesgo sigue latente, ya que podría incluso aprobarse tras las elecciones como “premio” en caso de ganar el candidato oficialista o bien, si es derrotado, podrían instalarle como una “bomba” a quien asuma posteriormente la administración municipal, pese a que incluso ahora las cuentas comunales están ya dinamitadas por la pésima gestión.

La cantidad de funcionarios municipales fue una de las preocupaciones resaltadas por el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira en su informe final. “Es preocupante la cantidad de gente que se tiene” también había manifestado en una conferencia de prensa, como así también las falencias entorno al control de los mismos.

Pereira inclusó detalló que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - HC) dejó 9.119 funcionarios en total.

En éste contexto, la actual administración tampoco logró afinar estratergias y números para reducir la carga administrativa y el control real sobre los funcionarios municipales.