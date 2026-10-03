Política
03 de octubre de 2026 a la - 13:25

Flota de vehículos de la Comuna de Asunción, en parque cerrado durante elecciones municipales

Municipalidad
Fachada de la Municipalidad de Asunción. Foto: archivo.JUAN RAMON AVILA-

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), dispuso que toda la flota de vehículos y la maquinaria municipales permanezcan en parque cerrado durante la jornada electoral de este domingo 4 de octubre. La medida busca garantizar la transparencia y evitar el uso indebido de los bienes públicos durante los comicios.

Por ABC Color
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De acuerdo con el comunicado emitido por la Municipalidad de Asunción, la resolución se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley N.º 704/95, que regula la tenencia y uso de automotores del sector público, así como en las normativas vigentes del Código Electoral Paraguayo.

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La intención principal es prevenir la utilización de recursos e infraestructura pública con fines político-partidarios.

Comunicado de la Municipalidad de Asunción sobre los vehículos y maquinarias municipales.
Comunicado de la Municipalidad de Asunción sobre los vehículos y maquinaria municipales.

Excepciones para servicios esenciales y urgencias

La disposición contempla excepciones únicamente para aquellas unidades operativas que deban prestar servicios básicos indispensables en los barrios de la capital o atender situaciones de urgencia.

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Para poder circular, dichos rodados deberán contar con una justificación oficial tramitada mediante una nota firmada formalmente por el director o los jefes de la repartición correspondiente.

Luis Bello con traje oscuro, Jorge Bogarín González a su lado, ambos en conferencia rodeados de banderas paraguayas y documentos.
Luis Bello, intendente de Asunción. Foto: archivo.

Con esta medida, la administración municipal busca velar por el resguardo de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas electorales vigentes en la capital.