Flota de vehículos de la Comuna de Asunción, en parque cerrado durante elecciones municipales

De acuerdo con el comunicado emitido por la Municipalidad de Asunción, la resolución se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley N.º 704/95, que regula la tenencia y uso de automotores del sector público, así como en las normativas vigentes del Código Electoral Paraguayo.

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La intención principal es prevenir la utilización de recursos e infraestructura pública con fines político-partidarios.

Excepciones para servicios esenciales y urgencias

La disposición contempla excepciones únicamente para aquellas unidades operativas que deban prestar servicios básicos indispensables en los barrios de la capital o atender situaciones de urgencia.

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Para poder circular, dichos rodados deberán contar con una justificación oficial tramitada mediante una nota firmada formalmente por el director o los jefes de la repartición correspondiente.

Con esta medida, la administración municipal busca velar por el resguardo de los recursos públicos y el cumplimiento de las normas electorales vigentes en la capital.