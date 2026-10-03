“Apelamos al voto a conciencia”: TSJE pide a la ciudadanía acudir a las urnas

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, instó a la ciudadanía a acudir a las urnas este domingo y ejercer su derecho al voto de manera consciente. Durante el último operativo de despliegue de materiales electorales en Capital, el titular del organismo también se refirió a las dudas existentes sobre las máquinas de votación y a las consultas sobre las multas por no votar.

Bogarín aseguró que desde la Justicia Electoral están abiertos a responder los cuestionamientos y pidió que las dudas sean planteadas mediante el diálogo. “Nosotros respondemos con transparencia, respondemos con trabajo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el TSJE continuará brindando respuestas a quienes tengan inquietudes sobre el proceso electoral. “Estamos aquí para disipar todas esas dudas, contestar, nos vamos a sentar a dialogar”, expresó.

“Apelamos al voto a conciencia”

Consultado específicamente sobre las multas para quienes no concurran a votar, Bogarín puso el foco en la participación voluntaria y consciente de los electores. Señaló que la ciudadanía debe acudir a las urnas porque quiere elegir a sus autoridades y ejercer su derecho.

“Apelamos al voto a conciencia del ciudadano. Que el ciudadano vaya a votar porque quiere elegir a sus autoridades, porque quiere ejercer el sufragio”, manifestó.

El presidente del TSJE remarcó que el sufragio constituye un “derecho, deber y función pública del elector” y sostuvo que la participación debe estar vinculada al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.

“No que una persona vaya a votar porque existe la amenaza de una multa”, enfatizó Bogarín, al ser consultado sobre las sanciones que podrían aplicarse a quienes no concurran a votar.

Ante dudas sobre las multas, Bogarín promete garantías y transparencia

Ante la insistencia sobre las multas, el titular del TSJE señaló que el tema será abordado posteriormente y pidió no centrar la jornada en las sanciones. “Hoy estamos iniciando, son días de fiesta para la democracia, no quiero entrar hoy en eso”, manifestó.

Bogarín aseguró, sin embargo, que las personas que no puedan acudir a votar por trabajo tendrán mecanismos para justificar su ausencia. “Sí va a haber garantías para que las personas que no pueden ir a votar justifiquen, habrá espacios correspondientes”, afirmó.

Finalmente, garantizó que cualquier procedimiento relacionado con la ausencia de electores se realizará de manera transparente. “No se va a hacer ningún tipo de procedimiento a oscuras, a espaldas de la ciudadanía”, sostuvo.