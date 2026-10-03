“Alerta de seguridad” por elecciones municipales: así se prepara la Policía

El comisario Juan Agüero, director de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional, detalló en los estudios de ABC Cardinal el amplio operativo de despliegue coordinado con el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en el marco de las elecciones municipales que se desarrollarán el domingo a lo largo y ancho del país. Hasta el momento no se registran incidentes de gravedad en la previa electoral.

“Desde ayer estamos en alerta de seguridad. La Policía Nacional está cien por ciento en alerta de seguridad. El famoso acuartelamiento, que se le llama en otros términos (...) treinta y ocho mil efectivos estamos ya prestos para este trabajo”, señaló.

El alto jefe policial explicó que las fuerzas de seguridad mantendrán una presencia permanente para resguardar la tranquilidad del electorado durante la jornada. Según detalló, el 50 % del personal estará abocado directamente a los locales de votación y el otro 50 % continuará con las labores de prevención y seguridad en las calles para la ciudadanía en general.

Asimismo, Agüero confirmó que las tareas contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de unidades tácticas especializadas para responder rápidamente en caso de cualquier eventualidad o intento de alteración del orden público.

Refuerzo en las zonas con mayor caudal electoral

El jefe policial explicó que la fuerza efectiva se concentrará principalmente en los departamentos con mayor cantidad de votantes.

“Zona Central, Capital y Alto Paraná son los tres departamentos que estaríamos reforzando más con efectivos policiales por la cantidad de electores que tienen”, afirmó el comisario Agüero.

Respecto a la distribución del personal, enfatizó que la orden institucional es utilizar todo el potencial operativo: “Toda la fuerza efectiva tiene que ser utilizada. Te diría un término: toda la carne en el asador”.

Veda de alcohol y controles estrictos

Desde las 19:00 del sábado rige la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, por lo que la policía realizará patrullajes preventivos para hacer cumplir la normativa y evitar aglomeraciones.

En relación con las personas en estado de ebriedad, el director de Operaciones Tácticas señaló que: “Las personas alcoholizadas no pueden ingresar, no pueden de ninguna manera. Va a tener que ser en ese momento aprehendido y va a ser comunicado al Ministerio Público”.

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Atención a delitos electorales y “puntos calientes”

Las denuncias más habituales suelen ser la compra de votos y escaramuzas al momento de la conformación de mesas. La policía recepcionará las denuncias y derivará las evidencias a la Fiscalía.

“Nosotros tenemos que sustentar esa denuncia a través de una forma documental. Presentamos todos los documentos, presentamos las evidencias, todo para que eso tenga su proceso normal”, explicó Agüero sobre la intervención policial ante delitos electorales.

En cuanto a la prevención de conflictos mayores, se cuenta con el apoyo de la Agrupación de Acciones Tácticas y la coordinación con las Fuerzas Armadas. “Si es que es necesario, hacemos uso de la fuerza, porque eso nos faculta. Pero no queremos llegar a eso”, remarcó el jefe policial.

📌Compra de votos y aglomeración de personas entre las denuncias más frecuentes



📌El comisario Juan Agüero, indicó que entre las denuncias más frecuentes durantes las elecciones son las de compra de votos y aglomeración de personas, manifestó que ellos lo derivan al Ministerio… pic.twitter.com/KsQbGYknHM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 3, 2026

Cobertura para autoridades nacionales y candidatos

En lo que respecta a la protección de las principales figuras políticas y autoridades en ejercicio, el comisario especificó la división de trabajo con las Fuerzas Armadas y la policía.

Explicó que la seguridad del presidente y del vicepresidente de la República recae principalmente en las fuerzas militares a través del Regimiento Escolta Presidencial, mientras que la Policía Nacional actúa como apoyo en anillos externos de contención y cobertura en altura.

“Nosotros hacemos prácticamente, si no hacemos segundo, hacemos tercer anillo. El otro anillo serían los TAP, los tiradores de alta precisión que utilizamos en los edificios altos que son de la FOPE”, detalló sobre el resguardo a las máximas autoridades.

En cuanto a las autoridades municipales, gubernamentales y candidatos en zonas complejas o bajo amenaza, la Policía Nacional asume la custodia directa y los acompañamientos en sus desplazamientos e itinerarios hacia sus locales de votación.

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Mensaje a la ciudadanía y puesto de mando unificado

Para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral, la Comandancia instalará un puesto de control central para monitorear todo el país.

“El primer pedido es el buen comportamiento y tener en cuenta todo lo que está prohibido. No realizar eso. Lo que está prohibido no se puede hacer. Vamos a tener un puesto de mando unificado en la comandancia de la Policía Nacional, encabezado por el comandante. Todos los policías vamos a estar en la calle”, concluyó el comisario Agüero.