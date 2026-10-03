Tres candidatos pugnan por una municipalidad en crisis financiera

Para las elecciones municipales 2026 en Ayolas, el Partido Colorado presenta como candidato a José Mutti (ANR – Añetete), excartista y exintendente interino en 2021, quien busca reemplazar a Carlos Duarte (ANR – HC). Este último había renunciado al cargo para buscar el rekutu.

Por su parte, la “Alianza recuperando el paraíso”, conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Participación Ciudadana (PPC) y Partido Yo Creo, presenta como candidato a Denis Dioff (Yo Creo), exconcejal municipal de Ayolas (2015 – 2021) por el Frente Guasu (FG).

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El tercer candidato es Andrés Morel (PPI), del Partido Patriota Independientes, una figura nueva en el ámbito político ayolense.

Mientras los candidatos a la Intendencia y a la Junta Municipal aspiran a obtener resultados favorables en la contienda electoral de este domingo, aproximadamente 140 funcionarios municipales aguardan el pago de hasta cinco meses de salarios atrasados. Los trabajadores buscan ponerse al día con compromisos asumidos en casas comerciales para adquirir productos básicos de la canasta familiar.

Crisis financiera

En reiteradas ocasiones, desde la Municipalidad de Ayolas señalaron que la institución atraviesa una fuerte crisis financiera, generada por la baja recaudación proveniente del pago de impuestos, en medio de la crisis económica que afecta al país.

A esta situación se suma la falta de desembolso de recursos económicos por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a favor de las arcas municipales, en concepto de tareas de limpieza realizadas en propiedades de la entidad.

Datos extraoficiales señalan que la deuda rondaría los G. 1.200 millones.

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