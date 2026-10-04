“Asunción se juega su futuro”, dice Camilo Pérez e insta a votar en las elecciones municipales

El cartista Camilo Pérez acudió este domingo a votar en el Colegio Americano de Asunción (ASA), donde ejerció su derecho al sufragio a las 07:30, en el marco de las elecciones municipales. Estuvo acompañado de familiares, de su jefe de campaña y principal respaldador dentro de Honor Colorado, el diputado Raúl Latorre, además de otras autoridades del Gobierno y de la ANR.

Luego de ingresar al local de votación, Pérez señaló que afrontaba la jornada electoral con la sensación de haber cumplido con el trabajo realizado durante la campaña.

“Estoy con la tranquilidad de haber hecho todo el trabajo”, manifestó.

El candidato no tuvo que esperar demasiado para emitir su voto, debido a que a esa hora se registraba una baja concurrencia de electores en el local.

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Pide a los ciudadanos salir a votar pese al mal tiempo

Consultado sobre la todavía escasa participación ciudadana que se observaba en el lugar, Pérez reconoció que las condiciones climáticas podrían estar influyendo en la asistencia.

“No es el mejor clima, esperamos que igual la gente salga. Hablan en que en momento se abrirá el tiempo y ojalá así sea”, expresó.

Tras sufragar, volvió a insistir en su llamado a los ciudadanos para que concurran a los locales electorales y participen de los comicios municipales.

Para Pérez, la jornada tiene especial relevancia para la capital. “Asunción se juega su futuro”, sostuvo al referirse a las elecciones.

Pérez habla sobre la conformación de las mesas

En otro momento, el candidato fue consultado sobre la composición de las mesas electorales y la presencia de representantes de las distintas fuerzas políticas.

“Es lo que hoy canta, estamos 2 a 1 y es normal”, respondió, en referencia a la cantidad de agentes electorales y a la conformación de las mesas, donde, según indicó, había un representante colorado frente a dos opositores.

Voto asistido: “Los números van a hablar”

Pérez también fue consultado acerca del voto asistido y la necesidad de garantizar el acompañamiento a las personas que requieran apoyo para sufragar.

En ese sentido, consideró que se debe ser explícito respecto a quiénes deben recibir asistencia.

“No tengo una opinión al respecto. No me parece crucial ni determinante. Creo que los números van a hablar”, afirmó.

Evitó hablar de la gestión de “Nenecho” durante la veda

Pérez fue consultado sobre la cuestionada gestión del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, figura vinculada al cartismo.

El candidato evitó profundizar sobre el tema y señaló que no hablaría de cuestiones políticas durante la jornada electoral, en cumplimiento de la veda electoral.

Pérez mantuvo así su postura de no ingresar en discusiones políticas durante el desarrollo de los comicios.

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Pérez mantiene comunicación con Horacio Cartes

Asimismo, el candidato confirmó que mantiene comunicación constante con Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder del movimiento Honor Colorado.

Entre los dirigentes que acompañaron al candidato también estuvo la ministra de la Juventud, Salma Agüero.