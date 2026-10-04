Diputada denunció a elector con 10 boletines firmados por miembros de mesa en Loma Pytã

Una grave denuncia de fraude electoral sacudió la jornada de votación en Asunción. La diputada Rocío Vallejo expuso y denunció formalmente ante el Ministerio Público un caso de manipulación de votos registrado en el local de votación del colegio María Auxiliadora, ubicado en el barrio Loma Pytã.

Según relató la legisladora, un elector fue descubierto en flagrancia portando 10 boletines totalmente votados por la Lista 1, los cuales además contaban con las firmas obligatorias de los tres miembros de mesa: dos representantes de la nucleación colorada y uno de extracción liberal.

“La máquina no tiene la culpa, el ser humano que se vende, los tres mesarios vendidos, por supuesto, porque no hay otra forma, un mismo lector al que se le da 10 boletas y que vota 10 boletas”, expresó Vallejo con indignación.

Tras la alerta emitida por los apoderados y fiscales partidarios presentes en el lugar, la intervención de la Policía Nacional y de los fiscales de turno, Sandra Ledesma y Marcial Machado, permitió la aprehensión inmediata del sujeto involucrado y la sustitución de los miembros de mesa cuestionados.

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Se prevé su inminente imputación formal por parte del Ministerio Público, que ya inició las pericias para cotejar las firmas y determinar la responsabilidad penal de todos los implicados.

Llamado a la ciudadanía

A pesar de la gravedad del hecho, Vallejo restó tinte exclusivamente partidario al episodio, señalando que las irregularidades y la corrupción afectan por igual a toda la ciudadanía, sin distinción de colores políticos, preferencias futbolísticas o credos.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para lanzar un enérgico llamado a la ciudadanía a no quedarse en casa y acudir masivamente a las urnas antes del cierre de los comicios.

“Hacemos un llamado al voto, por favor. Insten al voto, necesitamos que salga a votar. La tarde está preciosa, está realmente agradable. Necesitamos tu voto porque con tu voto solamente vamos a cambiar Asunción”, concluyó la diputada.