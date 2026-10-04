Policiales
04 de octubre de 2026 a la - 08:52

Elecciones municipales: suman tres los detenidos por presuntos delitos electorales

Grupo de cinco personas en reunión formal con chaquetas claras y negro, discutiendo en ambiente iluminado con bandera paraguaya de fondo.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández encabeza el Centro de Monitoreo de Delitos Electorales, de la Fiscalía, en Asunción, en el marco de las elecciones municipales desarrolladas este domingo a nivel país.Pablo Otazú

El Centro de Monitoreo de la Fiscalía reportó tres detenidos por presuntos delitos electorales durante el inicio de las elecciones municipales. Los procedimientos se registraron en los departamentos de Boquerón, Alto Paraná y Concepción, según el reporte oficial.

Por ABC Color
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En Ciudad del Este, departamento Alto Paraná, fue detenido un joven, identificado como Lucas Adriano Duré Moreira (26), por un supuesto caso de usurpación de cargo público, en el marco de las elecciones municipales que se desarrollan a nivel país este domingo. Esto fue informado desde el Centro de Monitoreo de Delitos Electorales, instalado por la Fiscalía.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se realizó en el local electoral instalado en el Don Carlos Barreto Sarubbi, ubicado en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva.

El joven habría llegado al local electoral con la intención de ejercer la presidencia de una mesa receptora de votos. Sin embargo, la credencial que presentó no estaba registrada a su nombre, sino al de Antonio Fabián González González.

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Hombre con saco oscuro y camiseta blanca, con head cover negro que dice 'POLICÍA NACIONAL', frente a un policía en uniforme táctico.
Lucas Adriano Duré Moreira, detenido en Ciudad del Este.

Presidente de Junta Cívica alertó sobre irregularidad

Según el reporte, el presidente de la Junta Cívica del local electoral, Berardo Adalberto Benítez Villalba, se percató de la situación y comunicó el hecho a agentes policiales.

Elecciones Municipales

Tras la denuncia, la fiscala Estela Marys Ramírez dispuso la aprehensión de Duré Moreira, quien posteriormente fue trasladado hasta una comisaría local.

Por su parte, Duré manifestó que se encontraba en el lugar para entregar la credencial a una apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), identificada como Gabriela Mercado.

Documento oficial de miembro de mesa receptora de votos con datos de Antonio Fabian González González y detalles institucionales.
El joven intentó integrar una de las mesas con credencial ajena.

Otros dos detenidos en Boquerón y Concepción

El Centro de Monitoreo de la Fiscalía informó, además, sobre otros dos detenidos por presuntos delitos electorales en el inicio de las elecciones municipales.

Los procedimientos se registraron en los departamentos de Boquerón y Concepción. Respecto a este último, específicamente en el distrito de Belén, de acuerdo con el reporte divulgado por el Ministerio Público.

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Fiscalía refuerza control durante elecciones

El Ministerio Público puso en funcionamiento su Centro de Monitoreo de Delitos Electorales, encabezado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para acompañar la jornada y atender posibles delitos que afecten el libre ejercicio del sufragio.

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El operativo, coordinado por la fiscala Sandra Ledesma, mantiene comunicación con la Policía Nacional y cuenta con más de 100 agentes fiscales desplegados en distintos puntos del país, además de funcionarios de unidades especializadas.