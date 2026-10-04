Política
04 de octubre de 2026 a la - 06:39

Elecciones Municipales: denuncian carpa y propaganda de la Lista 1 en un local de votación

Hombre de pie con ropa oscura vigilando la entrada del colegio, mientras varias personas con uniforme se comunican dentro del edificio.
Colegio Nacional Vicente Ignacio IturbeABC TV

El apoderado del tercer espacio en un colegio de Asunción denunció la presencia de una carpa y propaganda política en las inmediaciones en las primeras horas de la jornada. El delegado electoral negó que la estructura corresponda a una mesa de ayuda partidaria y afirmó que forma parte de la cantina del local.

Por ABC Color
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Las primeras horas de la jornada de votación en el Colegio Nacional Vicente Ignacio Iturbe, ubicado sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Santísima Trinidad, están marcadas por reclamos por parte de apoderados de la oposición. Específicamente, el representante del tercer espacio, Hugo Royg, cuestionó la presencia de una carpa dentro del colegio, ya que supuestamente la estructura fue colocada al servicio de la Lista 1.

Aparentemente, la carpa debía estar afuera del recinto, pero la estructura fue afectada por el temporal; razón por la cual, optaron por montarla dentro de la institución. Sin embargo, desde la oposición señalan que el objetivo es hacer propaganda a favor del oficialismo.

Dos hombres, uno de pie y otro arrodillado, trabajando en estructuras en un ambiente improvisado, con un automóvil plateado al fondo.
Dos hombres trabajan en la carpa dentro del local de votación

“Tenemos básicamente dos inconvenientes; primero que ahí está el PC de la Lista 1, lastimosamente dentro del local y lo otro es la gigantografía y toda la propaganda electoral alrededor del local”, dijo.

Royg afirmó que realizaron las denuncias pertinentes ante el Tribunal de Justicia Electoral y la Junta Cívica, pero no consiguieron solución.

“Hicimos la denuncia justamente, pero, al contrario, se quedan ahí. Le planteamos al Tribunal de Justicia Electoral y a la Junta Cívica también para que procedan, pero señalan que no pueden hacerlo”, se quejó.

Elecciones Municipales

Respecto a la cartelería ubicadas en las cercanías, recordó que la ley prohíbe la propaganda política a 200 metros a la redonda. Al consultar con la fuerza pública y la fiscalía electoral sobre la retirada de la gigantografía, la respuesta recibida fue que “no tienen escalera para bajar”.

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Hugo Royg, con camisa oscura y cabello canoso, frente a un micrófono de ABC mientras es entrevistado entre un grupo de personas.
Hugo Royg, apoderado del tercer espacio

En cuanto a la conformación de las mesas electorales correspondientes a su sector, el apoderado admitió que se presentaron inconvenientes, pero que pudieron ser subsanados. “Lastimosamente cayeron unos cuantos, pero con suplentes estamos cubriendo todo”.

La versión del delegado electoral

Por su lado, el delegado electoral del local, Inocencio Rodríguez, desestimó los cuestionamientos vertidos sobre la carpa ubicada en la institución escolar y aclaró: “Ese es del colegio y es parte de la cantina”.

Rodríguez negó que se trate de un puesto de asistencia política y añadió que de hecho, se necesitan más sitios de resguardo debido a las condiciones del tiempo. “Si yo era alguien, hubiera puesto más carpas afuera, porque cuando hace mucho calor no hay lugar acá. Hay gente que viene de tercera edad, que espera a su gente, hay criatura. Y generalmente, para eso seguramente han puesto”.

Inocencio Rodríguez, con traje oscuro y corbata, sostiene un micrófono amarillo mientras una mujer escucha en segundo plano.
Inocencio Rodríguez , delegado electoral en el Colegio Vicente Ignacio Iturbe

Asimismo, el delegado detalló los datos logísticos de la jornada en la institución educativa, donde se encuentran empadronados 6.500 ciudadanos habilitados para votar en un total de 19 mesas. Estimó que habitualmente se registra un 60 por ciento de concurrencia.

“Sin problema. Desde ayer estamos trabajando con los delegados de los diferentes partidos y estamos trabajando bien”, concluyó.

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