Del Congreso a las urnas: 58 funcionarios disputan intendencias y concejalías este domingo

Un total de 58 funcionarios del Senado y del Congreso Nacional figuran entre los candidatos que disputarán cargos para las elecciones municipales este domingo 4 de octubre. El cruce de datos realizado a partir de las nóminas de funcionarios correspondientes a agosto y de las candidaturas oficializadas por la Justicia Electoral muestra que 41 pertenecen al Senado y 17 al Congreso, cuyo ordenador de gastos es el cartista Basilio “Bachi” Núñez.

La elección municipal se realizará en los 263 distritos del país y definirá intendentes y miembros de juntas municipales para el periodo 2026-2031. La Justicia Electoral confirmó que están habilitados más de 5 millones de electores.

¿Cuántos funcionarios del Senado y Congreso son candidatos?

De los 58 funcionarios identificados, 4 compiten por intendencias municipales, mientras que 54 buscan integrar juntas municipales.

El desglose es el siguiente:

4 candidatos a intendente

28 candidatos a concejal titular

26 candidatos a concejal suplente

41 funcionarios corresponden al Senado

17 funcionarios corresponden al Congreso

La Justicia Electoral señala que las candidaturas oficializadas fueron sometidas previamente al proceso de tachas e impugnaciones y que los juzgados electorales son los responsables de su oficialización. Aquí la nómina de los funcionarios.

Central y Asunción concentran la mayor cantidad

El departamento Central concentra la mayor cantidad de funcionarios del Congreso y Senado que aparecen como candidatos municipales, con 24 postulaciones. Le sigue Asunción, con 15 candidaturas. El resto se distribuye de la siguiente manera:

El dato muestra que 39 de las 58 candidaturas se concentran entre Central y la capital, equivalentes a cerca de dos tercios del total.

¿De qué partidos son los funcionarios candidatos?

La ANR concentra 28 de las 58 candidaturas, mientras que el PLRA suma 14. El resto corresponde a distintas alianzas, partidos y movimientos que participan de la elección municipal. El Partido Colorado, facción política de Basilio “Bachi” Núñez acapara la mayor cantidad de candidaturas municipales.

Entre los cuatro funcionarios identificados como candidatos a intendente aparecen Fidel Oviedo, Clara Luz Ibarra Godoy, Jhordan Moisés María Espínola Collar y Víctor Arrúa.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) privilegió a varios candidatos y candidatas con el recurso del traslado temporal para que puedan hacer una mejor campaña electoral en sus zonas, sin que tengan que trasladarse hasta la capital del país para cumplir con su labor.

Fidel Oviedo: de contratado en Diputados a jefe en el Senado

Fidel Oviedo (ANR) ingresó como funcionario contratado de la Cámara de Diputados en mayo de 2015, con un salario de G. 6 millones. En 2024 pasó como contratado del Senado, con una remuneración de G. 13 millones y horario establecido de 7:00 a 13:00.

El 2 de enero de 2026, en plena campaña electoral y durante la presidencia de Bachi Núñez asumió como coordinador de Comunicación Estratégica, dependiente de la Dirección de Comunicación Externa del Senado. Posteriormente, el 10 de abril, pasó a ocupar el cargo de jefe de Sección de Técnica Comunicacional, manteniendo una remuneración de G. 13 millones.

Clara Luz Ibarra: nombramiento y posterior traslado a Guairá

Clara Luz Ibarra Godoy (ANR) ingresó en agosto de 2025 como funcionaria nombrada del Senado, sin concurso, con un salario de G. 10 millones, según los datos proporcionados. Clara busca suceder a su madre en el cargo en la Intendencia de Mbocayaty del Guairá.

Tras superar las elecciones internas, en julio pasado solicitó su traslado temporal a la Gobernación de Guairá, administrada por César Sosa.

La candidata a intendenta de la Lista 1 aparece como encargada de despacho del senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en el Senado.

Jhordan Espínola: comisionado a una municipalidad

Jhordan Moisés María Espínola Collar (ANR) es funcionario nombrado del Senado y se encuentra comisionado desde el 1 de abril de 2025 a la Municipalidad de María Antonia, departamento de Paraguarí.

Anteriormente se desempeñaba en el despacho del senador Arnado Samaniego (ANR, disidente). Su remuneración consignada es de G. 11 millones.

Víctor Arrúa: de Diputados al Senado y luego comisionado

Víctor Arrúa, de la alianza Mayor Martínez Está en Marcha, ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2018 con un salario de G. 3 millones.

En abril pasó como funcionario contratado del Congreso Nacional y en septiembre de 2024 fue nombrado funcionario de la Cámara de Senadores, con una remuneración de G. 6,5 millones. Posteriormente fue comisionado a la Municipalidad de Isla Umbú.

También aparecen funcionarios que dejaron el Senado

El cruce de las candidaturas también identifica casos de personas que tuvieron vínculo reciente con el Poder Legislativo.

Uno de ellos es Rodrigo Francisco Franco Ibarrola, más conocido como “Bukele’i”, uno de los cuatro candidatos a intendente de Asunción, quien hasta abril de 2025 figuraba como contratado de la Cámara de Senadores, asignado al despacho del senador liberal Eduardo Nakayama, con un salario de G. 6 millones.

La elección municipal será este domingo 4 de octubre, cuando los electores definirán a las autoridades de los 263 municipios del país.