Elecciones Municipales: Fiscalía reporta 18 detenidos por compra de votos, fraude y otras irregularidades

En el marco de la jornada de votación, la fiscala Sandra Ledesma presentó un informe oficial por parte del Centro de Monitoreo de la Fiscalía General del Estado, reportando un total de 18 personas detenidas a raíz de diversas irregularidades y delitos electorales registrados en todo el territorio nacional.

Durante la conferencia de prensa, se detalló que a los primeros reportes se sumaron 14 nuevas aprehensiones y detenciones.

Entre los casos más llamativos se destaca el de un elector en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytá, quien tenía en su poder nueve papeletas ya firmadas e intentaba depositarlas consecutivamente en la urna.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar si los miembros de mesa tuvieron participación en la firma de dichos documentos.

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Principales incidentes y operativos por zonas

Limpio: Se reportaron dos detenidos por compra de votos dentro de un baño (una persona que entregaba el dinero y otra que lo recibía), un esquema que involucraría a una candidata a concejal. En este mismo procedimiento se incautaron cédulas de identidad.

Canindeyú (Colegio Nacional Itanará): El fiscal Rodrigo Estigarribia intervino tras detectarse a tres personas indígenas con cédulas de identidad ajenas intentando votar, siendo aprehendidas por el delito de usurpación de identidad (Artículo 317 del Código Electoral).

Guairá y otras localidades: La fiscal Fadiol Ortiz ordenó la detención de tres personas por violación al secreto del voto. Asimismo, se registraron múltiples denuncias por toma fotográfica en el cuarto oscuro en zonas como Itakyry, Luque (2 personas) y Minga Guazú.

Asunción y Central: Se atendieron denuncias sobre puestos de comando (PC) instalados a menos de 200 metros de los locales de votación. Uno de ellos en zona del Botánico, donde debajo del viaducto armaron un pc de Miguel Sosa, actual concejal y candidato colorado. Así también numerosos reportes de voto asistido irregular, venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones y denuncias cruzadas entre partidos políticos que requirieron la intervención policial y fiscal.

Ante las consultas sobre los controles a la compra de votos, la fiscala Ledesma enfatizó la dificultad que genera la complicidad entre quien ofrece y quien recibe dinero, por lo que instó a la ciudadanía a aportar pruebas concretas, tales como capturas de pantalla con la fotografía del voto emitido que respalden el intercambio ilícito.

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Los detenidos se encuentran bajo un plazo legal de 24 horas para ser puestos a disposición del juez penal de garantías correspondiente, mientras que el Ministerio Público continúa procesando denuncias ciudadanas y monitoreando las redes sociales de cara al cierre definitivo de la jornada.