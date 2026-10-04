Elecciones Municipales: Luifer Bernal proyecta alta concurrencia por la tarde

Pasado el mediodía de esta jornada electoral, el presidente de la Essap, Luis Fernando “Luifer” Bernal, brindó un panorama sobre el desarrollo de los comicios en Asunción y diversas cabeceras departamentales del país.

Según indicó, la participación ciudadana en la capital se sitúa actualmente entre un 30% y 32%, una cifra que consideran alineada con los registros de las internas partidarias y que estiman podría cerrar en torno al 50% o 52%.

Bernal señaló que, a pesar de las inclemencias del tiempo registradas la víspera y las dificultades iniciales de movilización, la dinámica de votación repunta progresivamente a partir del mediodía.

“Sabemos y creemos que a partir del mediodía aproximadamente va a empezar a moverse más la ciudadanía”, expresó, añadiendo que el horario de verano otorga una hora adicional para que más personas acudan a los locales de votación tras almorzar en familia.

Lea más: Ñeembucú: Este es el motivo de la escasa participación, según Pedro Alliana

En cuanto al desarrollo operativo de la jornada, el titular de la Essap destacó la absoluta tranquilidad en los centros de sufragio. Afirmó que la totalidad de las mesas se conformaron sin contratiempos y que no se reportaron incidentes que hayan retrasado el inicio de los escrutinios. “No hubo ningún sobresalto, ningún hecho que lamentar, felizmente”.

Resultados preliminares y expectativas

Respecto a las proyecciones políticas, Bernal indicó que manejan reportes preliminares favorables tanto en Asunción como en el interior del país, mencionando un desempeño positivo en distritos de departamentales como Caaguazú y Encarnación.

Consultado sobre la contienda en la capital frente a otras nucleaciones políticas, enfatizó que confían en mantener la diferencia y consolidar la victoria de los candidatos del Partido Colorado con una sólida legitimidad democrática.