Partido Colorado recupera Santa Rosa tras 25 años de dominio liberal

Según los datos preliminares del TREP, tras la jornada de las elecciones municipales 2026 en Santa Rosa, Misiones, el candidato ganador es Ignacio Segovia. Se impuso con una clara ventaja al obtener 6.135 votos, equivalentes al 56,80 % de los sufragios emitidos.

Su rival, el exintendente Rubén Jacquet (Alianza), obtuvo 4.492 votos (41,58 %), en su intento por alcanzar un cuarto mandato al frente de la comuna santarroseña.

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El resultado marca un hito político en el distrito. El Partido Colorado no lograba la administración municipal de Santa Rosa desde 1991. Desde 2001, el gobierno local permanecía en manos del PLRA, una racha que se extendió por más de dos décadas.

Con el triunfo de Segovia, la ciudadanía santarroseña dio un vuelco al escenario político local, cerró un ciclo de prolongada hegemonía liberal y abrió una nueva etapa en la conducción del municipio.

Resultados de la jornada

Total de votos emitidos: 10.802. Participación ciudadana: 60,58 %. Votos en blanco: 157. Votos nulos: 16.

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