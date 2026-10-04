José Luis Benítez es reelecto intendente de San Juan Bautista

Tras una victoria por una diferencia de 633 votos ante el candidato liberal Juan Carlos Meza Medina, el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), José Luis Benítez Herebia, vuelve a quedarse con la administración municipal de San Juan Bautista, Misiones.

Tras el cierre de los comicios y de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), José Luis Benítez Herebia obtuvo 6.071 votos, mientras que el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Juan Carlos Meza Medina, alcanzó 5.438 votos.

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Con estos resultados, Benítez Herebia se consagra nuevamente ganador de las elecciones municipales en San Juan Bautista y es reelecto para continuar al frente de la administración municipal.

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En este distrito fueron procesadas las 52 mesas habilitadas. En total, 11.942 ciudadanos acudieron a las urnas de 17.232 habilitados, lo que representa un nivel de participación del 69.30% del electorado habilitado.