Guido obtuvo el rekutu en Lambaré

El colorado Rosa “Guido” González logró el rekutu en Lambaré con 32.403 votos, lo que representa el 49,46% del total de quienes sufragaron este domingo, en las elecciones municipales 2026.

El principal contrincante de González, el opositor Nelson Medina, de la Alianza Juntos por Lambaré, obtuvo 29,269 votos, el 44,68% de los votos, con el 100% de las mesas computadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Elecciones municipales en Lambaré: Guido tuvo una reñida interna en el Partido Colorado

Guido González había tenido unas elecciones internas reñidas, en junio pasado, ya que tuvo que vencer al clan Arévalo dentro del Partido Colorado, y así se abrirse paso hasta llegar al rekutu.

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En Lambaré se instalaron 327 mesas y se emitieron en total 65.510 votos, de los cuales 3.602 votos en blanco y 221 nulos.