El liberal Medina queda como único intendentable opositor en Lambaré

Voceros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) informaron que finalmente descabalgaron todos los intendentables de la “Tercera Fuerza” Electoral. De esta manera, el concejal liberal saliente, Nelson Medina, se consolida como el único aspirante opositor.

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Medina deberá enfrentar así, con la oposición totalmente unida a su favor, al colorado cartista Rosa “Guido” González (ANR, HC), quien busca otro periodo o el rekutu.

Oficialmente renunciaron como candidatos a la intendencia el experiodista y militante del Partido de la Participación Ciudadana, Celso Núñez. Este ultimo tenía el apoyo del Partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto.

Así como el activista Eduardo Ramón “Pompom” González, del Partido Paraguay se Defiende y Actúa. Semanas atrás también había renunciado, pero a favor de Núñez, la intendentable del Partido Libertad y República Ignacia Stella Denis Torres.

De acusar a los liberales a pactar con ellos

Llamó la atención la postura final de Celso Núñez, quien había ratificado que no renunciaría y había cuestionado duramente el llamado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de unificar candidaturas para no dispersar los votos y enfrentar al Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre. “El PLRA no puede hablar de unidad cuando no logra unirse a sí mismo”, señaló entonces.

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“En Lambaré, por ejemplo, la realidad fue muy distinta al discurso. Durante toda la administración colorada de Guido González, los concejales liberales acompañaron sistemáticamente las principales decisiones de la gestión, incluso hasta el último día de mandato”, denunció el exintendentable en junio último.

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“Los lambareños conocen esa realidad. Hubo un cogobierno entre colorados y liberales que hoy no puede ser ignorado”, aseveró.

Dijo esto en clara alusión a su contrincante, el concejal liberal y candidato a intendente por el PLRA, Nelson Medina.