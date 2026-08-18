Política
18 de agosto de 2026 a la - 15:35

El liberal Medina queda como único intendentable opositor en Lambaré

Eduardo Ramón “Pompom” González del Partido Paraguay se Defiende y Actúa; Nelson Medina del PLRA y Celso Núñez (PPC) de la Alianza Unidos por Lambaré.
Eduardo Ramón “Pompom” González del Partido Paraguay se Defiende y Actúa; Nelson Medina del PLRA y Celso Núñez (PPC) de la Alianza Unidos por Lambaré.

El aspirante a la Intendencia por la Alianza Juntos por Lambaré Nelson Medina (PLRA) se consolidó como el único candidato de la oposición para enfrentar a “Guido” González (ANR, HC), quien busca otro periodo en el sillón municipal. Medina logró que “descabalguen” dos contrincantes de la Tercera Fuerza que antes acusaban a los liberales de haber hecho un “cogobierno” corrupto con los colorados.

Por ABC Color

Voceros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) informaron que finalmente descabalgaron todos los intendentables de la “Tercera Fuerza” Electoral. De esta manera, el concejal liberal saliente, Nelson Medina, se consolida como el único aspirante opositor.

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Medina deberá enfrentar así, con la oposición totalmente unida a su favor, al colorado cartista Rosa “Guido” González (ANR, HC), quien busca otro periodo o el rekutu.

Pantalla de votación actualizada para Lambaré. Solo quedan Guido González por la ANR y Nelson Medina por la Alianza Juntos Por Lambaré.
Pantalla de votación actualizada para Lambaré. Solo quedan Guido González por la ANR y Nelson Medina por la Alianza Juntos Por Lambaré.

Oficialmente renunciaron como candidatos a la intendencia el experiodista y militante del Partido de la Participación Ciudadana, Celso Núñez. Este ultimo tenía el apoyo del Partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto.

Celso Núñez y Miguel Prieto.
Celso Núñez y Miguel Prieto.

Así como el activista Eduardo Ramón “Pompom” González, del Partido Paraguay se Defiende y Actúa. Semanas atrás también había renunciado, pero a favor de Núñez, la intendentable del Partido Libertad y República Ignacia Stella Denis Torres.

De acusar a los liberales a pactar con ellos

Llamó la atención la postura final de Celso Núñez, quien había ratificado que no renunciaría y había cuestionado duramente el llamado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de unificar candidaturas para no dispersar los votos y enfrentar al Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre. “El PLRA no puede hablar de unidad cuando no logra unirse a sí mismo”, señaló entonces.

Celso Núñez
Celso Núñez e Ignacia Stella Denis Torres.

“En Lambaré, por ejemplo, la realidad fue muy distinta al discurso. Durante toda la administración colorada de Guido González, los concejales liberales acompañaron sistemáticamente las principales decisiones de la gestión, incluso hasta el último día de mandato”, denunció el exintendentable en junio último.

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“Los lambareños conocen esa realidad. Hubo un cogobierno entre colorados y liberales que hoy no puede ser ignorado”, aseveró.

Dijo esto en clara alusión a su contrincante, el concejal liberal y candidato a intendente por el PLRA, Nelson Medina.