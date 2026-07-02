Carolina González renuncia a la concejalía de Lambaré y así cae todo el clan Arévalo

En medio de la polémica por la renuncia de Carolina González como miembro de la Junta Municipal de Lambaré, su esposo Orlando Arévalo, en sus redes sociales le agradeció por su trabajo en el colegiado.

“Gracias por el gran trabajo que has realizado en estos cinco años como concejal municipal”, escribió Arévalo citando los supuestos logros de su cónyuge.

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Este exdiputado cartista actualmente se encuentra acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado (coima), en base a las presuntas negociaciones entre él, como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, para salvar a fiscales y magistrados, según chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda. También están investigadas las exjuezas Ana Aguirre y Carmen Silva.

No ganó ni premio consuelo

González buscó la intendencia de Lambaré en la interna colorada con el apoyo del movimiento Fuerza Republicana, liderado por el exvicepresidente Hugo Velázquez. Pero fue derrotada por amplio margen por el cartista Guido González, quien busca su reelección.

Además de su derrota electoral en las internas coloradas, como “premio consuelo” la concejal también intentó ser intendenta interina de Lambaré por cuatro meses ante la renuncia de Guido González; sin embargo, el oficialismo local con el apoyo de ediles liberocartistas volvió a sepultar al clan Arévalo y ni rebote pudo llegar a la Intendencia.

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El intendente de Lambaré, Guido González (ANR, HC), renunció para dedicarse de lleno a su campaña por la reelección. Sin embargo; antes, hizo que el concejal Arturo Toñanez (ANR-HC), quien también busca el rekutu en el cargo, solicite permiso.

Esta movida fue solo para que la suplente Magalí Franco asuma como concejal por algunas horas para luego ser electa por sus pares como intendente interina.

Los candidatos

De esta manera, los candidatos a intendente que siguen en campaña son Rosa “Guido” González (HC), por la reelección, por el PLRA Nelson Medina; por Py Defiende Eduardo Ramón “Pompom” González y por la Alianza Unidos por Lambaré Celso Núñez (PPC).