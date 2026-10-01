Fraude en Luque: Parlamentarios culpan a Echeverría por la crisis cartista

La fisura cartista se va agrandando en Luque y ahora los parlamentarios, ayer acusados de armar un presunto esquema de fraude para beneficiar a tres candidatos a concejales, culpan al intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), quien inició el enfrentamiento.

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“Lamentamos profundamente que, a pocos días de las elecciones, algunos candidatos parezcan más preocupados por sus intereses particulares que por la victoria de Hugo Farías(...)Hacemos políticamente responsable a Carlos Echeverría de este grave atentado contra la unidad de la Lista 1″, comienza el comunicado emitido por el senador Derlis Maidana y el diputado Rodrigo Gamarra.

Ayer los candidatos a concejales cartistas Elen Núñez, Mario Pineda, Pablo Pedrozo, Pedro “Chito” Ortiz, Christian Gill, Josué Luraghi, y los ediles cartistas Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Juan Ángel Mareco, quienes buscan su rekutu, denunciaron un presunto esquema de fraude impulsado desde el equipo político de los dos parlamentarios en alianza con mesarios del Partido Cruzada Nacional.

“Resulta difícil comprender que quienes dicen acompañar a nuestro candidato a intendente convoquen una conferencia de prensa para atacar públicamente a compañeros y candidatos de su propia lista”, dice otra parte del comunicado.

Los parlamentarios niegan la presunta alianza con mesarios del Partido Cruzada Nacional para lograr que los candidatos a concejales Hans Kemper, denunciado por presunto título falso, Raúl Grunce y Raúl Salinas obtengan más votos e ingresen cómodamente a la Junta Municipal de Luque.

“Respecto a las temerarias acusaciones realizadas o insinuaciones contra nosotros, es importante mencionar que no confeccionamos ni presentamos nómina alguna de integrantes de mesa de ninguna organización política, en ningún distrito”, indica el comunicado.

Cuestionan a los ediles veteranos

Si bien no se dijeron nombres, también cuestionaron a los concejales Arnaldo Baeza, Enrique Quintana y Juan Ángel Marecos, quienes están en la Junta Municipal hace muchos años, algunos incluso por más de dos periodos.

“Llama la atención que algunos que dicen tener experiencia se comporten como principiantes. Pretender responsabilizarnos de algún futuro ilícito, porque determinadas personas puedan simpatizar con nosotros o con nuestro proyecto político resulta absurdo”, dice otra parte del comunicado.

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Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra indicaron que no tienen inconvenientes en que se realicen controles y piden a la Justicia Electoral y al Ministerio Público que extremen la fiscalización el día de las elecciones.

“Que se controle todo y a todos. No tenemos absolutamente nada que esconder. Asimismo, pondremos estos antecedentes en conocimiento de las autoridades partidarias competentes para que tomen conocimiento y evalúen la situación”, indican.

Amenazan con demandas

Los dos parlamentarios además exigen a los nueve cartistas luqueños que los acusaron que se rectifiquen de sus dichos de manera pública.

“Exigimos a los nueve firmantes que rectifiquen públicamente las falsas acusaciones realizadas contra nuestras personas(....). Tienen la oportunidad de hacerlo de la misma manera en que decidieron acusarnos”, indican.

Agregan que, de no recibir las disculpas públicas y por escrito, enviarán un escribano a las nueve y comenzarán acciones legales.

“De no producirse esa rectificación, remitiremos un escribano público a efectos de dejar formalmente asentada su posición y proceder posteriormente conforme a derecho, reservándonos las acciones legales que pudieran corresponder para la defensa de nuestro nombre y nuestro honor”, señalan los cartistas.