Municipales: San Antonio, Ypacaraí e Itá siguen en manos del Partido Liberal

El Partido Liberal retuvo el poder en San Antonio, Itá e Ypacaraí pese a la fuerte estructura que puso el Partido Colorado para cortar con la hegemonía azul en estas elecciones municipales.

Santiago Aguilera logró el rekutú en San Antonio con 19.810 votos, lo que representa el 76.09% del total de los votos emitidos.

El cartista Obdulio Espinosa apenas acumuló 5.256 votos y llegó al 20,19%. En la ciudad se instalaron 115 mesas y se llegó al 65,92% de participación ciudadana.

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Otro liberal que logró el rekutu en Central fue Jorge Dimartino, intendente de Itá, quien se alzó con 20.222 votos, lo que representa el 54.32%, seguido del colorado cartista Enrique Pereira, que acumuló 15.773 y tuvo el 42.37% del total.

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En Itá se instalaron 157 mesas de votación y se llegó al 69,22% de participación electoral.

Asimismo, en Ypacaraí, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) retuvo el poder de la administración municipal.

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El liberal José Rubén Brítez se alzó con 6.494 votos (51,17%) frente al cartista Boris Becker, que acumuló 5.839 votos (46,01%).

En Ypacaraí se tuvo el 69,55% de participación ciudadana y se instalaron 54 mesas de votación.