Peña descarta compra de votos: “Decir que el ciudadano es manipulado es una falta de respeto”

Durante sus declaraciones ante los medios, el jefe de Estado, Santiago Peña, fue consultado sobre las prácticas de compra de conciencia y uso de dinero durante las jornadas comiciales. Al respecto, rechazó categóricamente que se generalice este fenómeno sobre la población.

“Creo que tratar de menospreciar al elector diciendo: ‘No, porque él agarra dinero’, creo que es una falta de respeto al compatriota (...) Tratar de decir que el ciudadano es manipulado, creo que es una falta de respeto hacia el ciudadano”.

Sostuvo además que el electorado cuenta actualmente con suficiente acceso a la información para tomar sus propias decisiones y valorar sus opciones.

En cuanto a la transparencia del proceso, destacó la fortaleza de la infraestructura electoral del país: “Nosotros tenemos un sistema electoral que -no lo digo yo, lo dicen observadores que acompañaron en el 2023- es realmente un lujo a nivel latinoamericano”.

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Acompañamiento a intendentes y proyecciones al 2028

Al ser abordado sobre el impacto de la gestión municipal, Peña calificó a las intendencias como “el eslabón más cercano a la gente, más cercano a la comunidad, a los barrios”. Aseguró que, una vez concluidas las elecciones y concretada la transición, el Poder Ejecutivo trabajará de forma coordinada con las nuevas autoridades electas. “263 intendentes que van a asumir las responsabilidades y de mi parte un compromiso enorme para poder apoyarlos”, expresó.

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Por otra parte, al responder si estos comicios servirán de termómetro con miras a las elecciones generales del 2028, el presidente descartó que el resultado sea determinante para el escenario nacional. “Creo que hay que darle su valor, su peso importante, pero tampoco tratar de indicar que esto define todo. Esto no define nada”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar una Ley de Capitalidad para Asunción, Peña confirmó su apertura a debatir el tema: “Claro que es una herramienta que todos los intendentes obviamente quieren (...) Este es un tema que seguramente estará en la mesa de conversación con la persona que sea electa”.