“Vayamos a votar con memoria”: el mensaje de Soledad Núñez en el inicio de la jornada electoral

Poco después de las 6:00, Soledad Núñez arrancó sus actividades oficiales en el marco de una jornada electoral que calificó como una oportunidad para definir el rumbo de la capital. Acompañada de su equipo de campaña, la postulante se refirió a las dificultades generadas por las intensas lluvias y el estado crítico de las calles.

“Asunción hoy se inunda, no porque no haya plata. La plata estuvo. 360.000 millones de guaraníes que ingresaron a la cuenta de la municipalidad en diciembre del año 2022. Sin embargo, esa plata desapareció. Esos recursos deberían haber sido invertidos en obras de infraestructura para que Asunción llegue al cincuenta por ciento de cobertura de desagüe pluvial”, afirmó Núñez, quien envió un mensaje directo a los votantes: “Vayamos a votar con memoria”.

Alerta sobre compra de votos y centros de monitoreo

Respecto a la transparencia del proceso electoral y a la conformación de las mesas, la candidata opositora indicó que confía fundamentalmente en el control ejercido por los representantes de su sector en cada local de votación, respaldados por centros de monitoreo del Tercer Espacio y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Sabemos que nos vamos a enfrentar a todo tipo de actitudes y todo tipo de comportamientos. Va a haber mucho dinero el día de hoy tratando de comprar la conciencia de mucha gente, pero no todo está en venta en Asunción. Nuestros pechos serán las murallas”, aseveró.

En ese sentido, instó al electorado a vencer las dificultades climáticas y acudir a los locales de votación para ejercer el sufragio libremente: “Que salgan a votar a conciencia, que no voten por un color, que no voten incluso por quién les llevó, si alguien les pagó (…) En el cuarto oscuro nadie puede saber por quién votaste. Sos solamente vos, la máquina y el futuro de Asunción”.

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El trasfondo afectivo de la parroquia Santa Ana

Al explicar por qué decidió iniciar su agenda en la parroquia Santa Ana, Núñez destacó el lazo emocional y político que la une al Bañado Sur.

“Es el Bañado donde arrancó mi carrera de servicio y de compromiso con la política, cuando a los quince, dieciséis años iba a través de la acción social teresiana a enseñar matemáticas y catequesis”, recordó.

Añadió que en ese mismo sector conoció a su esposo realizando labores del voluntariado y que se encomendó a la misma santa al quedar embarazada de su hija durante el desarrollo de la campaña.

“Hoy toca elegir y tenemos que salir a elegir entre dos modelos que se están disputando hoy en día para gobernar la ciudad de Asunción. Y en nuestras manos está elegir”, concluyó la candidata.

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