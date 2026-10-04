Política
04 de octubre de 2026 a la - 19:51

Peña y Alliana se retiran de la Junta de Gobierno tras virtual victoria de Sole Núñez

Santiago Peña con camisa blanca habla mientras varios periodistas sostienen micrófonos en un entorno exterior con pared rosa.
Santiago Peña brinda declaraciones a su ingreso a la ANR.Gustavo Machado

Los titulares del Poder Ejecutivo, Santiago Peña y Pedro Alliana, se retiraron de la Junta de Gobierno del Partido Colorado tras los resultados preliminares de las elecciones municipales. La opositora Soledad Núñez se impuso ante el candidato oficialista, Camilo Pérez.

Por ABC Color
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La exministra Soledad Núñez es la virtual ganadora de las elecciones municipales en Asunción, por lo que será la futura intendenta de la capital.

Tras los resultados preliminares que mostraron una amplia ventaja sobre el candidato oficialista, Camilo Pérez, se vieron algunas “huidas” dentro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como el vicepresidente, Pedro Alliana, fueron vistos abandonando la sede del Partido Colorado.

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