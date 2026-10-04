Peña y Alliana se retiran de la Junta de Gobierno tras virtual victoria de Sole Núñez

Peña y Alliana se retiran de la Junta de Gobierno tras virtual victoria de Sole Núñez

Los titulares del Poder Ejecutivo, Santiago Peña y Pedro Alliana, se retiraron de la Junta de Gobierno del Partido Colorado tras los resultados preliminares de las elecciones municipales. La opositora Soledad Núñez se impuso ante el candidato oficialista, Camilo Pérez.