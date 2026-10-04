Peña y Alliana se retiran de la Junta de Gobierno tras virtual victoria de Sole Núñez

La exministra Soledad Núñez es la virtual ganadora de las elecciones municipales en Asunción, por lo que será la futura intendenta de la capital.
Tras los resultados preliminares que mostraron una amplia ventaja sobre el candidato oficialista, Camilo Pérez, se vieron algunas “huidas” dentro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como el vicepresidente, Pedro Alliana, fueron vistos abandonando la sede del Partido Colorado.
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