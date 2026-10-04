Política
04 de octubre de 2026 a la - 19:29

TREP: Sole Núñez, la virtual ganadora de la Intendencia de Asunción

Sole Nuñez es la virtual ganadora de la intendencia de Asunción.
Sole Nuñez es la virtual ganadora de la intendencia de Asunción.Arcenio Acuña Rojas

La candidata de la alianza opositora Juntos por Asunción, Soledad Núñez, es la virtual ganadora de las elecciones municipales en Asunción, según el TREP. Con estos números, la alianza opositora rompió el dominio colorado en la capital al capitalizar el voto castigo tras la pésima gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Por ABC Color
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La Transmisión de Resultados Electorales (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral da ganadora a Soledad Núñez de las elecciones municipales en Asunción.

Siendo procesados el 98,19% de los votos, Sole Núñez ya tenía 130.311 votos, logrando una diferencia de 3.705 sobre Camilo Pérez (126.606).

El descontento de los contribuyentes por el colapso financiero de la Municipalidad de Asunción, los baches y los sucesivos escándalos de corrupción pesaron más en las urnas que el aparato del Partido Colorado.

Grupo de personas con gestos de alegría en reunión cerrada, un hombre con micrófono y otro con gorra verde celebran la victoria.
Festejos por el virtual triunfo de Soledad Núñez en el PC de Patria Querida.

Núñez encabezará un gobierno de transición golpeado por una pesada herencia económica, con el compromiso inmediato de transparentar los recursos públicos y ordenar una institución comunal al borde del colapso.

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