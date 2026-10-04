TREP: Sole Núñez, la virtual ganadora de la Intendencia de Asunción

La Transmisión de Resultados Electorales (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral da ganadora a Soledad Núñez de las elecciones municipales en Asunción.

Siendo procesados el 98,19% de los votos, Sole Núñez ya tenía 130.311 votos, logrando una diferencia de 3.705 sobre Camilo Pérez (126.606).

El descontento de los contribuyentes por el colapso financiero de la Municipalidad de Asunción, los baches y los sucesivos escándalos de corrupción pesaron más en las urnas que el aparato del Partido Colorado.

Núñez encabezará un gobierno de transición golpeado por una pesada herencia económica, con el compromiso inmediato de transparentar los recursos públicos y ordenar una institución comunal al borde del colapso.

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