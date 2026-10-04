Roya Torres recibe duro revés electoral en Presidente Franco

Arnold Ramírez, candidato de la Lista 1 y exsecretario privado del gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, obtuvo 16.008 votos, contra los 11.930 votos de la parlamentaria durante las elecciones municipales 2026.

En tercer lugar quedó Mabel Otazú (Yo Creo), conocida por ser suegra de Javier “Cucho” Cabaña y madre de Diego Medina, ambos procesados por narcotráfico. Otazú obtuvo 6.612 votos.

Más atrás quedaron Henry González, de Acuerdo Guaraní, con 384 votos, y Hugo Hernán Ramírez, del Partido Mboriahu Memby, con 103 votos.

Buscaba suceder a su esposo

Roya Torres llegó a las elecciones con el objetivo de mantener el control de la Municipalidad de Presidente Franco dentro del entorno político de su familia. Su esposo, Roque Godoy, completa actualmente su segundo periodo al frente de la comuna.

El caso “nepobaby” que involucró a la diputada y a su hijo

Torres y su hijo fueron imputados en 2024 por el Ministerio Público en una causa relacionada con el supuesto cobro irregular de honorarios en la Cámara de Diputados, en uno de los casos más sonados de nepobaby.

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Elías Martín Godoy Torres había sido contratado como asesor de su madre en la Cámara Baja. La Fiscalía sostuvo que habría percibido remuneraciones sin cumplir regularmente con las funciones asignadas.

En el caso del hijo de la diputada, se solicitó la suspensión condicional del procedimiento, con la devolución de dinero que, según la investigación, habría sido percibido irregularmente.

La situación procesal de Roya Torres es diferente debido a su condición de legisladora y a los fueros parlamentarios. El Ministerio Público había solicitado su desafuero para avanzar con el proceso, pero no prosperó.