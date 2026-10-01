Diputados que buscan ser intendentes: sus suplentes asumirían si ganan este domingo

Para las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, cinco diputados se presentan como candidatos a intendentes en diversas ciudades del país, y de resultar electos, implicará que dejarán su banca y asumirá un suplente, ya que la Constitución solo contempla “permisos” en caso de ser designados ministros o embajadores.

Al menos una sustitución está confirmada en el departamento de Itapúa, donde se enfrentan por la intendencia de Encarnación el senador liberal apoyado por una alianza, Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo) y el colorado cartista Sebastián Remesowski.

En el caso de resultar electo Pereira Rieve, el primer suplente en Diputados es el liberal Ariel Estanislao Benítez Benítez, funcionario de Aduanas y expresidente del Comité Liberal en Encarnación.

Por su parte, Remesowski, de hecho, había ingresado a la banca como suplente en reemplazo del fallecido diputado cartista Walter Harms, y, en caso de ser electo, el segundo en la nómina de suplentes de la ANR en Itapúa es el funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, Rubén Darío Benítez Benítez.

Si Roya Torres es electa, perderá sus fueros

Otra con aspiraciones municipales es la diputada liberocartista Roya Torres (PLRA, Sombrero Pirí/dionisista), que busca mantener el dominio sobre la municipalidad de Presidente Franco, actualmente en manos de su esposo, Roque Godoy (PLRA).

La legisladora es la única diputada por Alto Paraná que logró ubicar el PLRA en 2023, por lo que el partido tiene un solo suplente, que en este caso corresponde a la actual concejal de Hernandarias y aspirante al rekutú, Celva Rosa Ojeda de Caballero (PLRA).

Esto le generará un conflicto a Ojeda, ya que de ser reelecta concejal, deberá optar por asumir ese cargo hasta 2031 u ocupar la banca de Diputados hasta junio de 2028.

Otra particularidad en el caso de Torres es que, si llega a asumir como intendenta, finalmente esta perderá sus fueros y deberá ser procesada por la causa de presunto cobro indebido de honorarios, en la cual fue procesada junto a su “nepobaby”, Elías Martín Godoy Torres.

De todos modos, en dicha causa, el hijo de la diputada ya fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, a cambio de “reparar el daño” al devolver lo cobrado irregularmente.

Marcelo Salinas va por mantener a su clan en Mariano Roque Alonso

Otro cuya banca en Diputados depende del resultado del domingo es Marcelo Salinas (PLRA, Nuevo Liberalismo), que pretende sustituir a su esposa y actual intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda (PLRA).

En su caso, la disputa es directa contra su colega diputada cartista Johana Vega, que promueve la candidatura de su hermano y concejal municipal Julián Vega (ANR, HC).

El Clan Salinas-Aranda lleva al frente de la municipalidad desde 2015. Como suplente Nº 1 del PLRA en Central figura el exconcejal de Luque y exparlamentario del Mercosur, Manuel Francisco Morinigo Gaona.

Alejo Ríos, busca un “enroque” con su hijo

Finalmente, otros que brega por mantener su “feudo” es el diputado por el departamento de Caaguazú, Alejo Ríos (PLRA, Nuevo Liberalismo) quien pretende reemplazar a su hijo, el actual intendente de Caaguazú, José “Papu” Ríos.

En este caso, se pretende hacer un “enroque” entre hijos de políticos liberales, ya que en caso de ganar la intendencia, Alejo Ríos deberá dejar su banca de Diputados a Fernando Ismael Da Silva Sánchez, hijo de la exdiputada liberal Esmérita Sánchez.

Ante todo esto, “Papu” Ríos ya adelantó sus intenciones de postularse a la Gobernación de Caaguazú para el 2028, cargo que ocupó su padre en el periodo anterior.