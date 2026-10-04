Dura derrota del Clan Rivas en Tomás Romero Pereira y otras “sorpresas” de las elecciones municipales en Itapúa

La jornada del domingo, en que se celebraron las elecciones municipales 2026 en Itapúa, cerró sin incidentes mayores, según el reporte de la Policía Nacional. Según los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Partido Colorado salió victorioso en 22 distritos de los 30 del séptimo departamento.

En Tomás Romero Pereira se dio la derrota del exintendente municipal, el colorado cartista Hernán Ysidro Rivas Román. El político es padre del exsenador condenado por el título falso, Hernán David Rivas (ANR-HC).

El candidato de la lista 1 fue denunciado en la jornada por un esquema de presunta compra de votos, que se desarrollaba en viviendas particulares. Tras las constituciones fiscales, terminaron llevando la PC clandestina a la propia vivienda de los Rivas.

De manera extraoficial, se maneja que estaban “ofreciendo” G. 200.000 y G. 300.000 por voto. El candidato por la Alianza, Concepción Martínez, se impuso con el 58,28% de los votos. La diferencia fue de 2.384 votos a favor de la oposición en el distrito del noreste de Itapúa. Entretanto, la participación fue relativamente baja, del 48,97%, siendo este uno de los seis territorios con mayor caudal electoral del departamento.

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Alternancias en el mapa político

El abultado número en cantidad de intendencias para la ANR oculta varias situaciones particulares, que hablan principalmente de la alternancia en los territorios. Por ejemplo, los municipios “recuperados” por los colorados son San Pedro del Paraná, Encarnación, General Artigas, General Delgado, Coronel Bogado y Fram.

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Entretanto, la oposición logró tomar exadministraciones coloradas en Nueva Alborada, Tomás Romero Pereira, Alto Verá y Yatytay. Esto denota que 10 comunas (33,3%) tendrán una administración del partido contrario al que estaba en ejercicio.

En general, los colorados tendrán 22 intendentes, las alianzas 4 y dos del PLRA. De los 15 jefes comunales que pugnaron por el rekutu, 11 fueron reelectos para su segundo periodo.

Entre ellos, siete son colorados cartistas, dos del PLRA y dos de alianzas.

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Virtuales intendentes

La configuración política, según datos del TREP, quedaría de la siguiente manera en Itapúa:

Encarnación: Sebastián Remesowski (ANR-HC) 57,41% Alto Verá: Victoria Aquino (Alianza) 50,95% Bella Vista: Euclides de Godois (ANR-HC) 40,90% Cambyretá: Jaime Hinterleitner (ANR-HC) 61,96% Capitán Meza: Aldo Duarte (ANR) 49,31% Capitán Miranda: Ever López (ANR) 76,98% Carlos Antonio López: Hernán David Cubas (ANR-HC) 52,56% Carmen del Paraná: Germán Gustavo Gneiting (ANR-HC) 57,50% Coronel Bogado: Jonathan Giles (ANR-HC) 58,74% Edelira: Pedro Villagra (ANR-HC) 48,37% Fram: Lorena Krivenchuk (ANR) 55,28% General Artigas: Ariel Velázquez (ANR) 54,17% General Delgado: Christian Acosta (ANR) 55,13% Hohenau: Enrique Hahn (ANR-HC) 56,66% Itapúa Poty: Arnulfo Benítez (ANR) 55,88% Jesús de Tavarangüé: Christian Britez (ANR) 64,20% José Leandro Oviedo: Javier Morán (PLRA) 63,24% La Paz: Sergio Arce (ANR) 65,38% Mayor Otaño: Leonardo Morínigo (Alianza) 50% Natalio: Marco Maidana (Alianza) 50,49% Nueva Alborada: Mónica Scheid (Alianza) 53,11% Obligado: Carlos Trombetta (ANR) 49,27% Pirapó: Christian Falcón (ANR) 68,79% San Cosme y Damián: Juan Manuel Santacruz (ANR-HC) 57% San Juan del Paraná: Aldo Lepretti (PLRA) 49,67% San Pedro del Paraná: Erasmo Eliezer Aquino (ANR) 54,35% San Rafael del Paraná: Román Santacruz (ANR) 43,05% Tomás Romero Pereira: Concepción Martínez Cristaldo (Alianza) 58,28% Trinidad: Néstor Ramón Garay (ANR) 84,80% Yatytay: Paulo Saucedo (Alianza) 52,73%

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Incidentes de la jornada electoral

En Tomás Romero Pereira se realizaron dos denuncias por presunta compra de votos de parte de candidatos de la ANR. Los denunciantes refieren que entregan a la gente un código de barras con el que engañan a la gente para inducir al voto.

Este código supuestamente le serviría para “cobrar” el dinero prometido, pero presuntamente podrían verificar a través de él el voto de la gente.

Posteriormente, por la tarde, habrían avistado la misma aglomeración frente a la residencia del candidato a intendente Hernán Ysidro Rivas Román (ANR-HC).

En el distrito de Nueva Alborada se reportó el hallazgo de clavos tipo “miguelito”. El hecho fue denunciado por un productor de la zona. Se encontraron sobre calle D, en la compañía Puerto Samu’u.

En el distrito de Mayor Otaño, agentes de la Comisaría 19ª detuvieron a un hombre de 29 años que fue identificado intentando votar con la cédula de otra persona. El detenido fue Alexis Fabián Martínez del Puerto (29), quien cuenta con antecedentes por hurto agravado (2022, 2019 y 2026). En su poder se incautó una cédula perteneciente a Juan Benítez Martínez (19).