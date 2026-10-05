Elecciones municipales: así quedará conformada la Junta Municipal de PJC

La Junta Municipal de Pedro Juan Caballero estará compuesta por 7 representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y 5 de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a juzgar por los datos transmitidos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Ocho de los que estarán en el período 2026-2031 son ediles reelectos, mientras que cuatro lo harán por primera vez. El más votado entre los legisladores municipales electos fue Paulo Acosta (ANR), sobrino del gobernador de Amambay, “Juancho” Acosta (ANR), quien obtuvo 4.386 votos preferenciales.

Integrada por mujeres en un 50%

La paridad en materia de género es real en la composición de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero para el período 2026-2031, teniendo en cuenta que las 12 bancas se reparten entre 6 hombres y 6 mujeres, según los resultados.

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La lista de concejales electos

La Junta Municipal de Pedro Juan Caballero estará integrada por Carolina Yunis, Lourdes Amarilla, Robert Benítez, César Lesme, Zulma Ycassatti, Rita Pérez y Angélica Valdez, del PLRA.

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Por la ANR, estarán Paulo Acosta, Ivo Lezcano, Liza Karen Lailla, Jorge Medina y Carmen Castellano.

Los que integrarán por primera vez el órgano legislativo son Paulo Acosta y Liza Karen Lailla, de la ANR, además de Rita Pérez y Robert Benítez, del PLRA.