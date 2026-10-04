Video: Yamil Esgaib “rebotó” de la Junta de Gobierno de ANR

Alrededor de las 15:50 de este domingo, el diputado cartista Yamil Esgaib fue a la Junta de Gobierno de la ANR en Asunción, donde se encontraba el candidato oficialista, Camilo Pérez, junto a otros referentes del partido.

Tras subir las escaleras de la entrada, Esgaib intentó ingresar, sin embargo, un guardia de seguridad le impidió avanzar. Tras “rebotar”, intentó forzar su entrada, aunque nuevamente su intento fue un fracaso.

“No voy a venir nunca más; váyanse a la puta. Yo soy diputado, no tenés vergüenza, chera’a; sos un imbécil. Sabe bien que soy un diputado”, declaró en contra el guardia.

Al ser consultado sobre el motivo de su presencia en la asociación, Esgaib explicó que quería “reunirse con sus colegas” en el marco de las elecciones.

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Esgaib apunta hacia los “capos”

Pese a su ofuscación -fiel a su estilo- por el altercado, el diputado calificó que la jornada electoral se estaba desarrollando en ese momento como “espectacular” y aseguró que “vamos a salir demasiado bien”.

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“Es un maleducado el guardia nomás, no tiene la culpa otra gente, entonces me retiro nomás; están los capos que entran cuando quieren. Hace cuánto que vengo, ¿Cómo me van a atajar a mí en la puerta? No sé qué lo que está pasando, estamos todos locos, viejo. Chamigo, ya ves, ahí están los capos, eso lo que te digo, los capos, a Beto Ovelar preguntale, los motor trasero", declaró a la prensa.

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