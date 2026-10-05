Diputados sesiona mañana con la incógnita de si Latorre dará la cara tras derrota electoral

Con 17 puntos en el orden del día y con todos los focos sobre su presidente, el cartista Raúl Latorre, la Cámara de Diputados está convocada a sesionar mañana martes. Una instancia que incluso sin la “resaca” de las elecciones, les cuesta sesionar semanalmente, llevando hasta ahora 39 raboneadas de las 47 convocatorias (sin contar la de mañana), solo en este año.

Habrá que ver si Latorre aparece para encabezar la sesión luego de que su candidato, Camilo Pérez (ANR, HC), sufriera una dolorosa derrota contra la candidata de la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, y dilapidara con ello sus pocas chances de ser eventualmente dupla de Pedro Alliana en una chapa presidencial para el 2028 por Honor Colorado.

Latorre tendrá varios “sapos que tragar”, pero ninguno tan duro como el haberse jactado de “guapo” electoralmente, adelantando una victoria que finalmente se le esfumó de las manos, consumando un ridículo vergonzante.

Peor aún, tras perder, ya le empezaron a llover las críticas como jefe de campaña, llegando incluso a ser tildado de “mariscal de la derrota” por dirigentes colorados de Capital como el cartista José Alvarenga Bonzi, que empezó a ventilar una interna que antes de la elección se tapó con la fachada de “Todos somos 1″.

La principal duda que deberá despejar Latorre es si, tras esta derrota, declina voluntariamente la candidatura propuesta por las bancadas cartistas en Diputados, que lo propusieron como uno de los candidatos a vicepresidente de Alliana para el 2028.

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¿La raboneada Nº 40 en puerta?

Así como se duda de la presidencia de Raúl Latorre para dar quórum y sesionar, existe serio riesgo de una nueva raboneada de una mayoría en la Cámara de Diputados, algo que ya se volvió costumbre.

Las dudas radican en que, en lo que va del año, de las 47 sesiones ordinarias y extraordinarias, solo en 8 ocasiones lograron acabar el orden del día. En el resto, se quedaron sin quórum en medio, o ni siquiera llegaron a arrancar por la irresponsabilidad de una mayoría.

Temas en agenda de la sesión

Entre los 17 puntos del orden del día, si bien hay temas interesantes para la ciudadanía, estos no son muy relevantes para la mayoría cartista, de quienes principalmente depende el quórum.

Uno de los principales puntos a ser tratados es el proyecto de ley que pretende ampliar el alcance de la pensión a personas con discapacidad, que hasta ahora solo se otorga a personas diagnosticadas pero que tengan 55 años cumplidos.

Este requisito es ridículo, según el proyectista, diputado Roberto González (ANR, Añeteté), ya que, por su condición, la mayoría de las personas con discapacidad severa no llegan a esa edad.

A esto se suma el hecho de que las necesidades de su condición hacen que el requerimiento de esta ayuda económica sea desde una edad más temprana, sobre todo porque, generalmente, el tener a una persona con discapacidad obliga a otro familiar a no poder trabajar para ocuparse de sus cuidados.

Pese a estos argumentos, el proyecto no es de prioridad para el cartismo, que a duras penas y para no quedar mal, aprobaron el proyecto en general en la primera sesión de este año (3 de marzo), para luego cajonear su tratamiento en particular hasta ahora.

Otro proyecto relevante en la agenda es el que plantea modificar las leyes vigentes respecto a los permisos del menor para viajes al exterior.

El proyecto de la senadora cartista Lizarella Valiente, que ya cuenta con media sanción del Senado, pretende establecer que los padres que adeuden la cuota alimentaria de los hijos no tengan injerencia en decidir la salida de los hijos al exterior.

A tal efecto, se plantean agregados al Código de Niñez y Adolescencia y a la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), donde se establezca que el hijo no requerirá permiso del progenitor moroso que integra esta nómina para viaje al exterior.

Cabe recordar que para ser incluido en el Redam, el padre debe adeudar al menos 3 cuotas de la pensión alimentaria y la inclusión se hace a instancia de un juez.