Alejandra Duarte deja de ser viceministra del Mitic: ¿quién será su reemplazo?

El Mitic tuvo un cambio importante hoy, luego de confirmarse que Alejandra Duarte dejó de ser viceministra de Comunicación del Mitic.

En su reemplazo asumirá Enrique Biedermann, empresario del sector publicitario, según anunció el propio ministro de Mitic, Gustavo Villate, durante una conferencia de prensa donde también presentó al nuevo viceministro de Tecnología, Juan Pablo Cosp, en reemplazo de Klaus Pistilli.

“Alejandra tuvo una propuesta del sector privado ya hace un tiempo, nosotros tratamos de retenerle a ella por un periodo, logramos que ella se quede. Ella va a acompañar el proceso de transición”, respondió Villate al ser consultado sobre si el cambio de Duarte sería por los vínculos con la “Campaña Sucia”.

Alejandra Duarte Albospino fue viceministra de Comunicación desde el 22 de agosto del 2023, prácticamente desde el inicio del gobierno.

La misma fue duramente cuestionada al ser vinculada desde mayo de este año con el caso conocido como “La Red Desinformante”, que trata de una campaña sucia con pautas publicitarias de ataques a medios de prensa, periodistas, comunicadores y referentes opositores al gobierno en redes sociales.

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La Red Desinformante y el vínculo con Alejandra Duarte

Recientemente Yecika Magle Bracho Atacho firmó con el empresario Christian Chena y la abogada Alejandra Peralta de Merlo un acuerdo de conciliación ante escribanía pública tras ser acusada de estar detrás de la página Despierta Paraguay (DPY), integrante de la estructura revelada por la serie “La Red Desinformante”. Bracho también fue utilizada como “prestanombre” para registrar la cuenta publicitaria de la página Paraguay Elige y aparentes nexos con la página Sucia Política.

Bracho es titular de la línea celular utilizada por la página DPY, y ante esta situación, decidió cantar graves detalles operativos que llevaron a la ejecución de cientos de millones de guaraníes a través de anuncios en redes sociales para atacar a periodistas, medios de comunicación y críticos a Santiago Peña.

A cambio de la extinción de la querella penal por difamación en su contra, Bracho entregó un arsenal de pruebas que incluyen su teléfono celular para peritaje forense, chats de WhatsApp, registros de llamadas y documentos contables que expondrían a los verdaderos cerebros y financistas del esquema.

Con su testimonio técnico, detalló cómo la agencia argentina Azafrán SA, constituida con una filial en Paraguay, operó como uno de los nodos de La Red Desinformante.

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Presión para la compra de línea telefónica

Declaró que fue presionada por el socio de Azafrán SA José Ignacio García para comprar con urgencia varias tarjetas SIM de uso prepago en julio de 2022, en plena época de campaña de Santiago Peña a la presidencia de la República bajo el argumento dado de la ejecución de “campañas de marketing”, ante la negativa de las telefónicas de entregar líneas corporativas sin firmas presenciales, y el rechazo de los propios gestores paraguayos a seguir prestando sus nombres.

Mediante el ofrecimiento de un “incentivo” de US$ 50 extraídos de la caja chica, le pidieron registrar bajo su cédula paraguaya dos líneas telefónicas, entre ellas, el número 0971 259828, que se convirtió en la línea usada por Despierta Paraguay en sus cuentas de Facebook e Instagram.

Este reveló las conexiones del caso con el primer anillo de Mburuvicha Róga por medio de Alejandra Duarte Albospino, ahora exviceministra de Comunicación del Mitic, ya que según revelaron publicaciones previas de ABC, antes de asumir la función pública, Duarte se desempeñaba como directora digital de la agencia Prana SA, propiedad del holding empresarial de la familia del expresidente Horacio Cartes, que manejó la estrategia de redes de la campaña presidencial de Santiago Peña.

Según registros oficiales y publicaciones en medios digitales, la agencia Azafrán SA, cuyos accionistas son los argentinos José Ignacio García y Mariela Laura Sayago, se constituyó en Paraguay el 8 de marzo de 2018, pocos días antes de las elecciones generales de ese año y, tras una alianza con la agencia Prana.

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Desde sus inicios en Paraguay, la relación entre ambas agencias mostraba a Alejandra Duarte por Prana y a la colombiana Tatiana González Amaya, amiga personal de Alejandra, como ejecutiva de cuentas de Azafrán para Paraguay. El rol de ambas se mantuvo hasta prácticamente la asunción de Peña, como lo reconoció Laura Leguizamón, actual directora ejecutiva de Prana a ABC.